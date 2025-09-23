Performance Food règlement un accord avec Sachem Head et cède son siège à Ferguson

Ferguson rejoint les conseils d'administration après que Sachem Head a nommé quatre administrateurs en août

Ferguson siège au comité d'audit et des finances, où le projet de fusion-acquisition est discuté

L'accord avec Sachem Head intervient une semaine après l'"accord d'équipe propre"

L'investisseur activiste Scott Ferguson rejoint le conseil d'administration de Performance Food Group PFGC.N , a déclaré la société mardi, à un moment où le fonds spéculatif exhorte le distributeur alimentaire à envisager une fusion avec son rival US Foods Holding USFD.N .

Il y a moins de cinq semaines, Sachem Head Capital Management de Ferguson a nommé quatre candidats administrateurs au conseil d'administration de Performance Food. La semaine dernière, Performance Food et US Foods ont signé un accord pour échanger des informations financières sensibles sans violer les lois de la concurrence.

Si Performance Food fusionnait avec US Foods, les deux entreprises pourraient rivaliser avec le leader du secteur, Sysco SYY.N , qui détient 17 % des parts de marché.

Le conseil d'administration de Performance Food s'agrandira d'un membre, pour atteindre 13 membres, et Ferguson rejoindra le comité d'audit et des finances. La société a déclaré dans un document réglementaire que c'est au sein de ce comité que sont discutées "toutes les propositions de fusions et acquisitions et autres alternatives stratégiques"

Ferguson deviendra également membre de tout comité susceptible d'être créé pour "évaluer les alternatives stratégiques potentielles ou toute autre transaction extraordinaire", a ajouté la société dans sa déclaration.

"Ce résultat est le fruit d'un engagement constructif avec Scott et son équipe et démontre l'ouverture de notre conseil d'administration à de nouvelles perspectives", a déclaré George Holm, PDG de Performance Food, dans un communiqué. "Je me réjouis de travailler aux côtés de Scott et du reste du conseil d'administration pour continuer à développer notre entreprise afin de créer de la valeur pour les actionnaires."

En août, Holm avait déclaré aux analystes qu'il n'y avait aucune raison d'entamer des discussions avec US Foods au sujet d'un éventuel rapprochement.

Sachem Head, qui a établi sa position actuelle dans Performance Food au cours du trimestre, connaît bien le secteur de la distribution alimentaire. Elle détenait auparavant une participation dans US Foods, mais s'est retirée de cette position.

De 2022 à 2024, Ferguson a siégé au conseil d'administration de US Foods, après avoir conclu un accord avec la société à l'issue d'une âpre bataille dans la salle du conseil. À la fin du mois dernier, Ferguson a nommé quatre administrateurs au conseil d'administration de Performance Food, suggérant que l'entreprise envisage un éventuel rapprochement avec US Foods ou trouve d'autres moyens d'améliorer ses marges.

Après avoir consulté d'autres grands actionnaires, les avocats et les banquiers ont déclaré que l'attitude de Performance Food à l'égard d'une éventuelle transaction semblait avoir changé. Ils ont ajouté que l'accord dit "d'équipe propre" signé la semaine dernière pourrait être considéré comme une étape possible vers un accord.

Ferguson a siégé au conseil d'administration de nombreuses sociétés cotées, dont Olin OLN.N , Elanco ELAN.N et Autodesk

ADSK.O , et il est généralement considéré comme un administrateur réfléchi et utile, ont déclaré des avocats qui connaissent bien ses fonctions au conseil d'administration.

Les investisseurs activistes ont été extraordinairement occupés ces dernières semaines après un deuxième trimestre plus tiède, selon les banquiers. Ils ont noté que la reprise des fusions-acquisitions a donné à de nombreux activistes le courage de poursuivre de nouvelles cibles en demandant des sièges au conseil d'administration et en suggérant aux entreprises de se mettre en vente.