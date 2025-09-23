 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
45 493,66
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Performance Food règlement un accord avec Sachem Head et cède son siège à Ferguson
information fournie par Reuters 23/09/2025 à 22:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Ferguson rejoint les conseils d'administration après que Sachem Head a nommé quatre administrateurs en août

*

Ferguson siège au comité d'audit et des finances, où le projet de fusion-acquisition est discuté

*

L'accord avec Sachem Head intervient une semaine après l'"accord d'équipe propre"

(Mises à jour avec des informations provenant du dépôt réglementaire 8K au paragraphe 4) par Svea Herbst-Bayliss

L'investisseur activiste Scott Ferguson rejoint le conseil d'administration de Performance Food Group PFGC.N , a déclaré la société mardi, à un moment où le fonds spéculatif exhorte le distributeur alimentaire à envisager une fusion avec son rival US Foods Holding USFD.N .

Il y a moins de cinq semaines, Sachem Head Capital Management de Ferguson a nommé quatre candidats administrateurs au conseil d'administration de Performance Food. La semaine dernière, Performance Food et US Foods ont signé un accord pour échanger des informations financières sensibles sans violer les lois de la concurrence.

Si Performance Food fusionnait avec US Foods, les deux entreprises pourraient rivaliser avec le leader du secteur, Sysco SYY.N , qui détient 17 % des parts de marché.

Le conseil d'administration de Performance Food s'agrandira d'un membre, pour atteindre 13 membres, et Ferguson rejoindra le comité d'audit et des finances. La société a déclaré dans un document réglementaire que c'est au sein de ce comité que sont discutées "toutes les propositions de fusions et acquisitions et autres alternatives stratégiques"

Ferguson deviendra également membre de tout comité susceptible d'être créé pour "évaluer les alternatives stratégiques potentielles ou toute autre transaction extraordinaire", a ajouté la société dans sa déclaration.

"Ce résultat est le fruit d'un engagement constructif avec Scott et son équipe et démontre l'ouverture de notre conseil d'administration à de nouvelles perspectives", a déclaré George Holm, PDG de Performance Food, dans un communiqué. "Je me réjouis de travailler aux côtés de Scott et du reste du conseil d'administration pour continuer à développer notre entreprise afin de créer de la valeur pour les actionnaires."

En août, Holm avait déclaré aux analystes qu'il n'y avait aucune raison d'entamer des discussions avec US Foods au sujet d'un éventuel rapprochement.

Sachem Head, qui a établi sa position actuelle dans Performance Food au cours du trimestre, connaît bien le secteur de la distribution alimentaire. Elle détenait auparavant une participation dans US Foods, mais s'est retirée de cette position.

De 2022 à 2024, Ferguson a siégé au conseil d'administration de US Foods, après avoir conclu un accord avec la société à l'issue d'une âpre bataille dans la salle du conseil. À la fin du mois dernier, Ferguson a nommé quatre administrateurs au conseil d'administration de Performance Food, suggérant que l'entreprise envisage un éventuel rapprochement avec US Foods ou trouve d'autres moyens d'améliorer ses marges.

Après avoir consulté d'autres grands actionnaires, les avocats et les banquiers ont déclaré que l'attitude de Performance Food à l'égard d'une éventuelle transaction semblait avoir changé. Ils ont ajouté que l'accord dit "d'équipe propre" signé la semaine dernière pourrait être considéré comme une étape possible vers un accord.

Ferguson a siégé au conseil d'administration de nombreuses sociétés cotées, dont Olin OLN.N , Elanco ELAN.N et Autodesk

ADSK.O , et il est généralement considéré comme un administrateur réfléchi et utile, ont déclaré des avocats qui connaissent bien ses fonctions au conseil d'administration.

Les investisseurs activistes ont été extraordinairement occupés ces dernières semaines après un deuxième trimestre plus tiède, selon les banquiers. Ils ont noté que la reprise des fusions-acquisitions a donné à de nombreux activistes le courage de poursuivre de nouvelles cibles en demandant des sièges au conseil d'administration et en suggérant aux entreprises de se mettre en vente.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AUTODESK INC
324,8600 USD NASDAQ +0,14%
ELANC ANIML HLTH
18,545 USD NYSE -2,60%
OLIN
22,685 USD NYSE -2,09%
PERFORMANCE FOOD
104,490 USD NYSE +1,14%
SYSCO
82,210 USD NYSE +1,01%
US FOODS HOLDING
77,610 USD NYSE +0,66%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Donald Trump (à droite) échange avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, le 23 septembre 2025 à New York ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )
    Trump, dans une volte-face abrupte, dit que l'Ukraine peut gagner la guerre
    information fournie par AFP 24.09.2025 00:01 

    Donald Trump, dans une volte-face abrupte, a jugé mardi que l'Ukraine pourrait "regagner son territoire dans sa forme originelle et peut-être même aller plus loin" face à la Russie. Le président américain n'a toutefois rien dit du rôle que les Etats-Unis joueraient ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump s'adresse à l'Assemblée générale de l'ONU, le 23 septembre 2025 à New York. ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Trump lance une attaque désinhibée contre l'ONU et l'Europe
    information fournie par AFP 23.09.2025 23:42 

    Donald Trump a lancé mardi une attaque en règle contre l'ONU et l'Europe, mettant en avant sa vision anti-immigration et climatosceptique, et opéré un revirement majeur en estimant que l'Ukraine pouvait gagner la guerre contre la Russie. En 2018, le discours plein ... Lire la suite

  • Des opérateurs à la Bourse de New York, le 15 septembre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street marque une pause après une série de records
    information fournie par AFP 23.09.2025 22:40 

    La Bourse de New York a terminé en baisse mardi, digérant un discours du président de la banque centrale américaine (Fed), Jerome Powell, tout en encaissant des prises de bénéfices après une pluie de records. Le Dow Jones a perdu 0,19%, l'indice Nasdaq a reculé ... Lire la suite

  • Des vagues s'écrasent sur la promenade d'un quartier résidentiel à l'approche du super typhon Ragasa à Hong Kong, le 23 septembre 2025 ( AFP / Tommy WANG )
    Hong Kong ferme les écoles et annule les vols à l'approche du super typhon Ragasa
    information fournie par AFP 23.09.2025 21:46 

    Hong Kong et plusieurs régions du sud de la Chine se sont figés mardi, déclarant l'alerte maximale, fermant les écoles et annulant les vols à l'approche du super typhon Ragasa, comparable à certaines des tempêtes les plus destructrices de l'histoire récente de ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank