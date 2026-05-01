Perella Weinberg s'effondre après la publication de résultats en baisse au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er mai - ** Le titre de la société de conseil financier Perella Weinberg Partners PWP.O recule de 15 % avant l'ouverture du marché

** PWP affiche un chiffre d'affaires de 149 millions de dollars au premier trimestre, contre 211 millions il y a un an, et un bénéfice par action ajusté de 5 cents, contre 28 cents au premier trimestre 2025

** Le chiffre d'affaires et le BPA sont inférieurs aux estimations moyennes des analystes, qui s'élevaient respectivement à 175,67 millions de dollars et 16 cents – données compilées par LSEG

** La société attribue la baisse de son chiffre d'affaires à la diminution du nombre de clients payants et à la baisse du nombre de transactions conclues en matière de fusions-acquisitions et de financement

** La recommandation moyenne de quatre analystes est "acheter"; l'objectif de cours médian est de 23,50 dollars - données compilées par LSEG

** L'action se négocie à environ 17 fois les bénéfices prévisionnels sur 12 mois

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 22 % depuis le début de l'année