Peraso Inc devrait afficher une perte de 45 cents par action

* Peraso Inc PRSO.OQ PRSO.O devrait afficher une baisse de ses revenus trimestriels lors de la publication de ses résultats le 11 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à San Jose en Californie devrait déclarer une baisse de 34,8% de ses revenus à 2,679 millions de dollars contre 4,11 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation moyenne de 3 analystes, basée sur les données de LSEG.Les prévisions de la société le 12 mai 2025, pour la période se terminant le 30 juin, étaient pour des revenus entre 1,80 million de dollars et 2,00 millions de dollars.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Peraso Inc est une perte de 45 cents par action.

* La seule note d'analyste disponible sur les actions est "acheter".

* L'estimation moyenne des bénéfices des analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de cours médian à 12 mois de Wall Street pour Peraso Inc est de 3,31 $, soit environ 74,1 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 0,86 $

