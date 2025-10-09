 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 090,45
+0,38%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

PepsiCo voit son BPA se tasser légèrement au 3e trimestre
information fournie par Zonebourse 09/10/2025 à 14:05

PepsiCo dévoile un BPA coeur de 2,29 dollars au titre de son troisième trimestre 2025, en baisse de 2% à changes constants et à peu près conforme au consensus, pour des revenus de plus de 23,9 milliards de dollars, en croissance organique de 1,3%.

'Notre croissance des revenus s'est accélérée et a reflété la résilience de notre activité internationale, une dynamique améliorée au sein des boissons en Amérique du Nord, et les fruits des mesures de refondation de notre portefeuille', met en avant Ramon Laguarta.

'Pour le reste de l'année et au-delà, nos priorités consistent en une accélération de la croissance et en une optimisation offensive de notre structure de coûts', poursuit le PDG du groupe agroalimentaire, qui compte s'appuyer sur un fort pipeline d'innovation.

Pour l'ensemble de l'exercice en cours, l'exploitant des marques Pepsi, Lays et Quaker continue d'anticiper un BPA coeur globalement stable à changes constants, ainsi qu'une croissance organique de ses revenus dans le bas de la plage à un chiffre.

Valeurs associées

PEPSICO
138,8400 USD NASDAQ 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank