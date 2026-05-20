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PepsiCo va augmenter les prix des petits paquets de chips, selon Bloomberg
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 20:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

PepsiCo PEP.O s'apprête à augmenter les prix de certains de ses petits paquets de chips en raison de la hausse des coûts aux États-Unis, a rapporté mercredi Bloomberg News.

Ces hausses prévues sont motivées par la hausse des coûts de production, de distribution et de vente au détail aux États-Unis, et ne constituent pas une réponse directe à la guerre en Iran, qui a provoqué une flambée des prix de l'énergie, précise le rapport, citant un porte-parole de PepsiCo.

La société prévoit d'augmenter de 10 à 20 cents le prix de certains sachets individuels vendus actuellement 2,69 dollars dans les semaines à venir, précise le rapport. Les petits sachets, souvent vendus deux pour 1 dollar, devraient également voir leur prix augmenter, ajoute le rapport. Une augmentation s'appliquerait également à un nombre limité de produits en portion individuelle à partir de fin juin, précise le rapport, citant un porte-parole de la société.

PepsiCo n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

La société avait dépassé les estimations de Wall Street en avril, en partie grâce aux baisses de prix des snacks salés aux États-Unis.

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