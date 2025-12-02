PepsiCo scelle un partenariat mondial majeur avec l'équipe Mercedes en Formule 1
information fournie par Zonebourse 02/12/2025 à 17:26
L'accord s'inscrit dans la dynamique de croissance de la Formule 1 et prévoit une intégration large au sein des opérations de l'écurie, incluant des programmes de performance et des dispositifs d'engagement des fans.
Gatorade apportera pour la première fois à la F1 l'expertise du Gatorade Sports Science Institute via une stratégie de nutrition et d'hydratation sur mesure destinée aux pilotes. Sting mettra en avant sa position de boisson énergisante numéro un dans plusieurs marchés émergents, en résonance avec l'expansion de la F1 dans ces régions.
Enfin, Doritos contribuera à enrichir l'expérience des fans grâce à des activations mondiales axées sur l'intensité des courses.
Eugene Willemsen, directeur général des boissons internationales chez PepsiCo, déclare que cet accord 'unit performance, énergie et saveur sous une même bannière'.
Peu avant 17h30, le titre PepsiCo reculait de 1,6% à New York.
Valeurs associées
|146,9300 USD
|NASDAQ
|-1,73%
A lire aussi
-
Surclassée par son dauphin dans les sondages, Marine Le Pen a encore martelé mardi qu'elle se présentera en 2027 "si (elle) peut être candidate", tout en vantant la "force de (son) duo" avec Jordan Bardella, appelé à la remplacer en cas d'empêchement judiciaire. ... Lire la suite
-
Le pape Léon XIV appelle à la fin des attaques contre le Liban au terme de son premier voyage à l'étranger
Le pape Léon XIV a demandé mardi avant de s'envoler pour le Vatican "l'arrêt des attaques" contre le Liban, soumis à des frappes israéliennes régulières, et souhaité lors d'une messe devant plus de 150.000 fidèles à Beyrouth que la paix prévale au Moyen-Orient. ... Lire la suite
-
(AOF) - JCDecaux annonce avoir remporté, à la suite d'un appel d'offres, un contrat de 8+2 ans avec l'Autorité des Transports de la Ville d'Helsinki et Länsimetro Oy pour l'exploitation de l'ensemble des espaces publicitaires des stations de métro d'Helsinki et ... Lire la suite
-
La leader de la CGT, Sophie Binet, a déploré mardi sur France Inter sa mise en examen pour "injure publique" après avoir qualifié en janvier à la radio les patrons de "rats qui quittent le navire" dont "le seul objectif, est l'appât du gain". Le mouvement patronal ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer