PepsiCo progresse après l'annonce de la prise de participation d'Elliott et de son intention de faire pression pour obtenir des changements

2 septembre - ** Les actions de la société de boissons et de snacks PepsiCo PEP.O ont augmenté de 4,7 % à 155,60 $ avant le marché

** Elliott Investment Management a construit une participation d'environ 4 milliards de dollars dans la société et prévoit de pousser PEP à faire des changements pour stimuler le prix de son action, rapporte le WSJ

** Les actions PEP ont chuté d'environ 18 % depuis la fin de l'année 2022

** Elliott et PepsiCo n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 2 % cette année