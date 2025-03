PepsiCo: pénalisé par une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 12/03/2025 à 14:47









(CercleFinance.com) - PepsiCo recule de plus de 2% en début de séance à Wall Street, pénalisé par une dégradation de conseil chez Jefferies de 'achat' à 'conserver', le titre n'offrant plus que du potentiel limité par rapport à son objectif de cours ajusté de 171 à 170 dollars.



'Frito continue de se débattre, ce qui pèsera sur le multiple. L'international reste fort et la re-segmentation semble logique, mais avec une activité aux Etats-Unis toujours en difficulté, nous abaissons nos attentes pour le premier trimestre', indique le broker.





Valeurs associées PEPSICO 148,48 USD NASDAQ -2,53%