PepsiCo: investit pour prévenir les risques hydriques aux US information fournie par Cercle Finance • 21/03/2025 à 17:15









(CercleFinance.com) - PepsiCo fait annonce avoir investi plus de 1,8 M$ en 2024 aux Etats-Unis afin d'accompagner quatre nouveaux projets de reconstitution des bassins versants dans les zones à haut risque hydrique des États-Unis où l'entreprise est présente.



Ces projets sont développés avec des partenaires locaux en Californie, au Colorado et au Texas.



La reconstitution des ressources en eau dans les zones à haut risque hydrique fait partie intégrante de l'ambition plus large pep+ (PepsiCo Positive) de PepsiCo, qui vise à atteindre un bilan net positif en eau d'ici 2030.



Ce projet vise à reconstituer 480 millions de litres d'eau par an au cours de la prochaine décennie afin d'améliorer les bassins versants du fleuve Sacramento, du delta de Sacramento-San Joaquin et de la baie de San Francisco.





