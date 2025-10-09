PepsiCo fait bonne figure au troisième trimestre

(AOF) - PepsiCo, dont le titre avance de 1% en avant-Bourse, a dépassé les attentes au troisième trimestre tout en annonçant la nomination de Steve Schmitt au poste de directeur financier. Le géant américain a publié un bpa trimestriel de 2,29 dollars, contre 2,26 dollars attendus Le chiffre d'affaires net sur ce trimestre ressort à 23,94 milliards de dollars, là où les prévisions ciblaient 23,83 milliards de dollars. PepsiCo a maintenu son objectif annuel de croissance organique du chiffre d'affaires : entre 1 et 3%.
