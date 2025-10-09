 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 091,27
+0,39%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

PepsiCo fait bonne figure au troisième trimestre
information fournie par AOF 09/10/2025 à 14:41

(AOF) - PepsiCo, dont le titre avance de 1% en avant-Bourse, a dépassé les attentes au troisième trimestre tout en annonçant la nomination de Steve Schmitt au poste de directeur financier. Le géant américain a publié un bpa trimestriel de 2,29 dollars, contre 2,26 dollars attendus Le chiffre d'affaires net sur ce trimestre ressort à 23,94 milliards de dollars, là où les prévisions ciblaient 23,83 milliards de dollars. PepsiCo a maintenu son objectif annuel de croissance organique du chiffre d'affaires : entre 1 et 3%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

PEPSICO
138,8400 USD NASDAQ 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank