PepsiCo en hausse après des ventes et des bénéfices supérieurs aux estimations au premier trimestre

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(Mises à jour)

16 avril -

** Les actions de PepsiCo PEP.O augmentent d'environ 3 % à 159,28 $

** Le géant des snacks et des sodas annonce un bond de 8,5 % de son chiffre d'affaires net au 1er trimestre à 19,44 milliards de dollars, supérieur aux estimations de Wall Street de 18,94 milliards de dollars - données LSEG

** Annonce un bénéfice par action ajusté de 1,61 $ au 1er trimestre, dépassant les estimations moyennes de 1,55 $

** Les analystes de J.P. Morgan déclarent que la société "dispose d'une certaine marge de manœuvre grâce à son programme de productivité" pour compenser en partie l'augmentation des coûts

** PEP maintient ses prévisions pour l'ensemble de l'année : augmentation du chiffre d'affaires organique entre 2 % et 4 %, augmentation du bénéfice par action à taux de change constants entre 4 % et 6 %

** "L'environnement macroéconomique est devenu plus volatile et incertain en raison des conflits géopolitiques en cours" - Directeur financier Steve Schmitt

** L'action a augmenté de ~8% cette année