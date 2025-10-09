PepsiCo dépasse les prévisions trimestrielles du marché grâce à une demande soutenue de sodas plus sains

(Ajoute des détails de la déclaration tout au long de l'article)

PepsiCo PEP.O a dépassé les attentes de Wall Street pour son chiffre d'affaires et son bénéfice du troisième trimestre jeudi, la demande pour ses boissons énergisantes, ses sodas plus sains et ses marques de snacks étant restée stable sur les principaux marchés internationaux.

La société a également annoncé la nomination de Steve Schmitt, responsable des finances de Walmart U.S., en tant que nouveau directeur financier, à compter du mois de novembre. Il succède à Jamie Caulfield, qui prendra sa retraite après plus de trois décennies passées au sein de l'entreprise.

PepsiCo fait face à la pression d'un investisseur activiste pour avoir pris du retard par rapport à ses principaux rivaux, tout en étant également confrontée à l'évolution des préférences des consommateurs et à l'examen minutieux des arômes synthétiques par l'administration Trump .

Le directeur général Ramon Laguarta a souligné jeudi les efforts de PepsiCo pour mettre en place un solide "pipeline d'innovation" en ajoutant des sodas prébiotiques et des boissons énergisantes à son portefeuille.

PepsiCo s'efforce également de changer la marque de ses chips Lay's et Tostitos pour souligner l'absence de colorants alimentaires et d'ingrédients synthétiques, et introduit également des emballages plus petits, les consommateurs recherchant des options plus abordables.

Le mois dernier, l'investisseur activiste Elliott Management a exhorté le conseil d'administration de l'entreprise à simplifier ses opérations en vendant ses activités les plus faibles afin de concurrencer Coca-Cola KO.N , dont les marges sont inférieures à celles de PepsiCo depuis plusieurs années.

En juillet, PepsiCo a déclaré qu'elle fermerait certaines usines de fabrication en raison de la baisse de la demande dans la catégorie des snacks aux États-Unis.

M. Laguarta a réaffirmé que l'entreprise allait "réduire les coûts de manière agressive" dans cette catégorie, avec un plan qui comprend la suppression de près de 15 % de ses lignes de produits au cours du quatrième trimestre.

Les actions du fabricant de Gatorade ont augmenté de 2 % dans les transactions de pré-marché, la société ayant également maintenu son objectif de croissance organique annuelle du chiffre d'affaires. L'action est en baisse de 8 % cette année, contre une hausse de 6 % pour les actions de Coca-Cola.

PepsiCo a également bénéficié d'une demande stable sur certains marchés internationaux, notamment en Asie, où elle introduit des en-cas aux saveurs locales et dans des emballages plus petits.

Les volumes de son unité Asie-Pacifique ont augmenté de 4 %, tandis que l'Europe a enregistré une baisse moins importante en séquentiel. Les activités internationales de la société représentent environ 40 % de son chiffre d'affaires.

PepsiCo a déclaré un revenu net trimestriel de 23,94 milliards de dollars, dépassant les attentes moyennes des analystes qui étaient de 23,83 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice trimestriel ajusté par action de 2,29 dollars a également dépassé les estimations de 3 cents.