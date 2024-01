Pepsico, clap de fin dans les magasins Carrefour en France

(AOF) - Pour protester contre des hausses de prix jugées abusives, le distributeur français Carrefour a fait savoir qu'il ne vendrait plus à partir de ce jeudi les produits du groupe américain dans ses enseignes en France. Ne seront donc plus commercialisés dans les rayons du groupe Carrefour les produits des marques Pepsi, Lipton, 7 Up, Lay's, Doritos, Bénénuts ou encore Quaker. Journaliste spécialiste de la grande distribution, Olivier Dauvers a confirmé cette information sur son site internet.

Les consommateurs ont été informés de cette décision via des affichettes mises en place dans les magasins Carrefour avec ce message : "Nous ne vendons plus cette marque pour cause de hausse de prix inacceptable. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée".