PepsiCo: accord définitif pour acquérir poppi information fournie par Cercle Finance • 17/03/2025 à 15:35









(CercleFinance.com) - PepsiCo annonce avoir conclu un accord définitif pour acquérir poppi, une marque de soda prébiotique à croissance rapide, pour 1,95 milliard de dollars, dont 300 millions d'avantages fiscaux prévus en cash et un prix d'achat net de 1,65 milliard.



La transaction comprend également le possible versement d'une contrepartie supplémentaire potentielle, sous réserve de l'atteinte de certains jalons de performance dans un délai déterminé après la clôture de la transaction.



'poppi est une marque de soda fonctionnel à croissance rapide qui combine des prébiotiques, des jus de fruits et du vinaigre de cidre de pomme pour créer un soda hypocalorique délicieusement rafraîchissant avec pas plus de cinq grammes de sucre par portion', met en avant PepsiCo.



La transaction est assujettie aux conditions de clôture habituelles, y compris l'approbation réglementaire. Les conditions supplémentaires de l'acquisition n'ont pas été divulguées par le groupe agroalimentaire.





Valeurs associées PEPSICO 151,0800 USD NASDAQ +1,68%