Peloton progresse après avoir publié des résultats trimestriels optimistes

7 août - ** Les actions du fabricant de produits de fitness Peloton Interactive PTON.O augmentent de 10,5 % à 7,81 $ avant la mise sur le marché, après la publication des résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 25

** La société rapporte un chiffre d'affaires et un bénéfice du 4ème trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street

** Les revenus du 4ème trimestre s'élèvent à 606,9 millions de dollars et dépassent les estimations de 579,78 millions de dollars - LSEG

** La société annonce un bénéfice de 5 cents par action au quatrième trimestre, supérieur aux prévisions d'une perte de 6 cents

** PTON s'attend à ce que les revenus de l'année fiscale 26 se situent entre 2,4 et 2,5 milliards de dollars

** Les analystes s'attendent en moyenne à ce que la société déclare des revenus de 2,41 milliards de dollars pour l'année fiscale 26

** La société dit qu'elle ajustera ses prix pour refléter ses coûts, qui comprennent les tarifs et autres frais

** Depuis le début de l'année, l'action PTON a baissé de 18,7 %, contre une hausse de 7,9 % pour l'indice de référence S&P 500 .SPX .