Pékin demande aux entreprises publiques de ne plus acheter de porc et de soja US - sources

PEKIN, 1er juin (Reuters) - La Chine a demandé à ses entreprises publiques de ne plus importer de soja et de porc en provenance des Etats-Unis, a-t-on appris lundi auprès de deux sources proches du dossier. Cette mesure est une riposte à la décision de Donald Trump de révoquer le statut spécial que les Etats-Unis accordent à Hong Kong, en raison du projet de la Chine de durcir la législation sur la sécurité du territoire semi-autonome. D'autres "contre-mesures" pourraient être adoptées dans le domaine du commerce agricole si Washington va plus loin, ont ajouté ces sources. (Hallie Gu avec Keith Zhai à Singapour version française Henri-Pierre André)

