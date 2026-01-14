Pearson pénalisé en Bourse après son point d'activité
information fournie par Zonebourse 14/01/2026 à 10:09
Sur l'ensemble de l'exercice, l'éditeur britannique de matériels éducatifs vise un résultat d'exploitation ajusté compris entre 610 et 615 millions de livres, en hausse de 6% à taux de change constant.
Aux États-Unis, l'activité d'évaluation des étudiants a obtenu plusieurs renouvellements et prolongations de contrats au cours de l'année. Pearson prévient toutefois que la perte du contrat avec l'État du New Jersey pèsera sur le premier semestre.
Pearson a confirmé ses objectifs à moyen terme, visant une croissance des ventes à un chiffre, une amélioration continue des marges et un taux de conversion du flux de trésorerie disponible compris entre 90% et 100%.La société publiera ses résultats annuels 2025 le 27 février.
Valeurs associées
|992,700 GBX
|LSE
|-7,70%
A lire aussi
-
Après une année 2024 décevante, la Bourse de Paris a surpris par sa solidité en 2025. Porté par la résilience de ses grands groupes, son indice phare a progressé de plus de 10%, en dépit d'un contexte géopolitique et politique particulièrement dégradé. Le CAC 40 ... Lire la suite
-
Les chaînes du groupe M6 et les contenus de sa plateforme de streaming M6+ sont diffusés depuis mercredi sur Prime Video, le service de vidéo à la demande d'Amazon, en vertu d'un accord annoncé par les deux entreprises. Le groupe public France Télévisions avait ... Lire la suite
-
Le géant pétrolier britannique BP, en pleine révolution interne après être largement revenu sur une ambitieuse stratégie climatique, a prévenu mercredi que ses résultats seraient plombés par une charge de plusieurs milliards de dollars liée à la transition énergétique. ... Lire la suite
-
Dès le début de l'année 2026, le cours de l'or (mais aussi de l'argent) a battu des records absolus. Pourquoi un tel appétit pour l'or de la part des investisseurs ? Comment cet actif, qui ne produit aucun intérêt, dividendes ou loyers, peut-il autant séduire ? ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer