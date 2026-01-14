 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pearson pénalisé en Bourse après son point d'activité
information fournie par Zonebourse 14/01/2026 à 10:09

Pearson a indiqué, lors d'un point d'activité publié ce mercredi, avoir enregistré une croissance organique des ventes de 4% en 2025, avec une accélération à 8% au quatrième trimestre. Mais le titre voit rouge à la Bourse de Londres, signant la plus forte baisse du Footsie 100. : -5,58% à 1017,50.

Sur l'ensemble de l'exercice, l'éditeur britannique de matériels éducatifs vise un résultat d'exploitation ajusté compris entre 610 et 615 millions de livres, en hausse de 6% à taux de change constant.

Aux États-Unis, l'activité d'évaluation des étudiants a obtenu plusieurs renouvellements et prolongations de contrats au cours de l'année. Pearson prévient toutefois que la perte du contrat avec l'État du New Jersey pèsera sur le premier semestre.

Pearson a confirmé ses objectifs à moyen terme, visant une croissance des ventes à un chiffre, une amélioration continue des marges et un taux de conversion du flux de trésorerie disponible compris entre 90% et 100%.La société publiera ses résultats annuels 2025 le 27 février.

Valeurs associées

PEARSON
992,700 GBX LSE -7,70%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • (Crédits: Adobe Stock)
    Le CAC 40 renoue avec la hausse malgré un climat sous tension
    information fournie par Tout sur mes finances  14.01.2026 11:36 

    Après une année 2024 décevante, la Bourse de Paris a surpris par sa solidité en 2025. Porté par la résilience de ses grands groupes, son indice phare a progressé de plus de 10%, en dépit d'un contexte géopolitique et politique particulièrement dégradé. Le CAC 40 ... Lire la suite

  • ( AFP / PATRICK T. FALLON )
    Télé et streaming: les contenus du groupe M6 disponibles sur Prime Video
    information fournie par Boursorama avec AFP 14.01.2026 11:36 

    Les chaînes du groupe M6 et les contenus de sa plateforme de streaming M6+ sont diffusés depuis mercredi sur Prime Video, le service de vidéo à la demande d'Amazon, en vertu d'un accord annoncé par les deux entreprises. Le groupe public France Télévisions avait ... Lire la suite

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BRUCE BENNETT )
    BP prévient d'une charge de plusieurs milliards de dollars liée à la transition énergétique
    information fournie par Boursorama avec AFP 14.01.2026 11:33 

    Le géant pétrolier britannique BP, en pleine révolution interne après être largement revenu sur une ambitieuse stratégie climatique, a prévenu mercredi que ses résultats seraient plombés par une charge de plusieurs milliards de dollars liée à la transition énergétique. ... Lire la suite

  • Jean-François Faure, spécialiste des métaux précieux d'investissement. (crédit : DR)
    Pourquoi l’or reprend sa course aux records ?
    information fournie par TRIBUNE LIBRE 14.01.2026 11:10 

    Dès le début de l'année 2026, le cours de l'or (mais aussi de l'argent) a battu des records absolus. Pourquoi un tel appétit pour l'or de la part des investisseurs ? Comment cet actif, qui ne produit aucun intérêt, dividendes ou loyers, peut-il autant séduire ? ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank