Peabody renonce à une offre de 3,8 milliards de dollars pour les mines de charbon d'Anglo American

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Peabody avait cherché à renégocier l'accord après l'incendie de la mine

Anglo demande des dommages et intérêts pour licenciement abusif

L'action de Peabody en hausse de plus de 6 % dans les échanges de pré-marché

Peabody Energy BTU.N a retiré mardi son offre de 3,78 milliards de dollars pour les actifs australiens de charbon à coke d'Anglo American AAL.L après avoir échoué à réduire le prix à la suite de l'incendie d'une mine, le différend étant désormais soumis à l'arbitrage.

Peabody avait accepté d'acquérir les mines du bassin de Bowen, dans le Queensland, la première région sidérurgique du monde, alors qu'Anglo, cotée à Londres, cherchait à vendre ou à se séparer de ses actifs non essentiels après l'échec de la tentative de rachat de son grand rival BHP BHP.AX l'année dernière.

La vente avortée retarde ce processus, Anglo ayant comptabilisé les actifs liés au charbon à coke comme des activités abandonnées lors de la publication de ses résultats semestriels en juillet.

L'action de Peabody a augmenté de plus de 6 % dans les échanges pré-marché aux États-Unis, tandis qu'Anglo American a commencé à gagner du terrain après les nouvelles, avant de se redresser pour s'échanger 2,9 % plus haut à 1231 GMT.

Les opérations à la mine Moranbah North ont été interrompues en avril après un incendie souterrain causé par des niveaux élevés de gaz, ce qui a incité Peabody à invoquer une clause lui permettant de se retirer ou de renégocier si un événement négatif majeur se produisait entre la signature et l'achèvement du contrat.

"Les deux entreprises ne sont pas parvenues à un accord révisé pour remédier au MAC (material adverse change) qui compensait Peabody pour les impacts matériels et à long terme du MAC sur la mine la plus importante de l'acquisition prévue", a déclaré Jim Grech, président-directeur général de Peabody.

Reuters n'a pas pu établir immédiatement si une indemnité de rupture serait versée.

Anglo a déclaré mardi qu'elle allait "prochainement entamer une procédure d'arbitrage pour demander des dommages et intérêts pour licenciement abusif", contestant que l'incendie et la fermeture de la mine aient constitué un changement négatif important, en raison de l'absence de dommages à la mine ou à l'équipement et des progrès accomplis en vue de son redémarrage.

"Nous sommes donc très déçus que Peabody ait décidé de ne pas conclure la transaction", a déclaré Duncan Wanblad, directeur général d'Anglo.

Duncan Wanblad a réaffirmé qu'étant donné le vif intérêt suscité par les actifs au cours de la procédure d'appel d'offres, Anglo était persuadé qu'un autre acheteur pourrait être trouvé dans le cadre d'une nouvelle procédure de vente.