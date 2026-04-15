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PDS Biotech s'envole grâce aux premières données concernant un médicament expérimental contre le cancer du côlon
information fournie par Reuters 15/04/2026 à 14:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 avril - ** Les actions de la société de biotechnologie PDS Biotechnology PDSB.O augmentent de 3,8 % à 1,10 $ avant le marché

** La société affirme que dans une étude de phase intermédiaire, son médicament expérimental PDS01ADC a montré une forte réponse dans le cancer colorectal métastatique, une forme de cancer du côlon qui s'est propagée et qui est difficile à traiter

** L'essai mené avec l'Institut national du cancer des États-Unis a testé le médicament chez des patients dont le cancer s'était propagé au foie après l'échec d'autres traitements, indique la société

** Environ 78 % des patients ont répondu au traitement et 85 % d'entre eux étaient en vie après deux ans

** Dans un essai similaire sans le médicament, la réponse était d'environ 35 % et la survie à deux ans d'environ 40 %, indique la société

** Aucun problème de sécurité majeur n'a été observé jusqu'à présent, mais l'étude n'a porté que sur neuf patients et n'a pas été randomisée

** L'entreprise ajoute qu'elle prévoit des essais plus importants pour confirmer les résultats

** A la dernière clôture, l'action a progressé de 38% depuis le début de l'année

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PDS BIOTECH RG-B
1,2800 USD NASDAQ -5,88%
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