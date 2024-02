PDG de Rapid Nutrition rejoint le conseil des parties prenantes de l'étude prestigieuse sur la prévention de l'ostéoarthrite, renforçant ainsi l'engagement envers la santé des femmes

Suite à la récente sélection de Rapid Nutrition en tant que partenaire clé de TOPS dirigé par l'Université Wake Forest, l'inclusion de Simon St Ledger au conseil des parties prenantes consolide davantage l'engagement de l'entreprise en faveur de la promotion de la recherche scientifique et de la santé des femmes à l'échelle mondiale.



De plus, cette collaboration positionne Rapid Nutrition pour potentiellement étendre ses canaux de distribution et ses sources de revenus sur les principaux marchés, comme les États-Unis. Avec ses remplacements de repas SystemLS déjà reconnus pour leur efficacité dans le soutien à la gestion du poids, les insights tirés de TOPS pourraient améliorer l'offre de produits de Rapid Nutrition, répondant aux besoins évolutifs des consommateurs dans l'industrie florissante de la perte de poids.