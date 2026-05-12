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PayPal va renoncer à 30 millions de dollars de frais pour mettre fin à l'enquête du ministère américain de la Justice sur son programme en faveur des entreprises appartenant à des minorités
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 19:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture plus détaillée avec davantage de contexte tout au long du texte)

Le ministère américain de la Justice a annoncé mardi avoir conclu un accord avec PayPal

PYPL.O pour mettre fin à une enquête sur un programme d'investissement de 2020 que le ministère décrivait comme accordant des préférences "illégales" aux entreprises détenues par des Noirs et des minorités.

En vertu de cet accord, PayPal lancera une nouvelle initiative qui exonérera de frais de traitement 1 milliard de dollars de transactions — d’une valeur d’environ 30 millions de dollars — pour les petites entreprises américaines éligibles détenues par des anciens combattants ou opérant dans les secteurs de l’agriculture, de l’industrie manufacturière ou des technologies, a indiqué le ministère dans un communiqué.

“Depuis plus de deux décennies, PayPal aide les petites entreprises à se lancer, à se développer et à prospérer en élargissant l’accès aux outils financiers numériques. Nous sommes ravis de lancer l’initiative en faveur des petites entreprises afin d’offrir encore plus d’opportunités économiques aux petites entreprises américaines”, a déclaré un porte-parole de PayPal.

L'accord ne prévoit aucune pénalité financière versée au gouvernement, et le ministère de la Justice n'a pas conclu que PayPal avait enfreint la loi sur l'égalité des chances en matière de crédit (Equal Credit Opportunity Act), qui interdit aux créanciers de discriminer les demandeurs de crédit sur la base de la race, de la couleur de peau, de l'origine nationale ou d'autres caractéristiques protégées.

PayPal “nie expressément toute responsabilité” liée au programme de 2020, selon l’accord signé lundi par la procureure générale adjointe Harmeet Dhillon et le directeur général de PayPal, Enrique Lores.

Le programme en question était un engagement ponctuel de 530 millions de dollars annoncé par PayPal en juin 2020 pour soutenir les entreprises et les communautés noires et issues de minorités sous-représentées. PayPal a décrit ce fonds d’opportunités économiques comme étant conçu “pour soutenir et renforcer à long terme les entreprises et les communautés noires et issues de minorités sous-représentées, et pour contribuer à améliorer la santé financière, l’accès aux services financiers et la transmission intergénérationnelle de la richesse”.

Le ministère de la Justice a déclaré que le programme ne “remédiait à aucun cas spécifique de discrimination passée”.

Le procureur général par intérim Todd Blanche a déclaré que cet accord tenait la promesse du président Donald Trump de “déloger la DEI illégale de tous les recoins du monde des affaires américain”. L'administration Trump a pris des mesures répressives contre les pratiques en matière de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI) au sein du gouvernement et du secteur privé depuis son entrée en fonction pour son second mandat au début de l'année dernière.

Le président a qualifié le DEI d’anti-méritocratique et de discriminatoire à l’égard de groupes tels que les Blancs et les hommes, tandis que les défenseurs des droits civiques affirment que les pratiques DEI contribuent à remédier aux inégalités historiques subies par les groupes marginalisés comme les femmes, la communauté LGBT et les minorités ethniques.

Les groupes de défense des droits civiques contestent l'affirmation selon laquelle les mesures visant à accroître l'inclusion des groupes marginalisés dans les entreprises et les écoles sont illégales, affirmant qu'il ne s'agit pas de quotas.

Le mois dernier, des groupes représentant le corps enseignant universitaire et les chefs d'entreprise issus de minorités ont intenté un procès visant à bloquer les efforts de Trump pour éliminer les initiatives en matière de diversité, d'équité et d'inclusion menées par les prestataires fédéraux, arguant que cela violait le droit à la liberté d'expression de ces derniers en vertu du premier amendement de la Constitution américaine.

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