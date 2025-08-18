PayPal sous ses moyennes courtes avec momentum hésitant
information fournie par Cercle Finance 18/08/2025 à 14:55
Les cours se maintiennent actuellement en dessous des moyennes mobiles 20 et 50 jours, un positionnement qui traduit un manque de soutien technique immédiat. La dynamique interne ressort neutre, confirmant l'absence de flux directionnels clairs et renforçant l'idée d'une phase de consolidation.
Dans cette configuration, l'attention se porte d'abord sur le support à 67,08 USD, seuil dont la préservation reste essentielle pour éviter une accélération baissière vers la zone des 57 USD. À l'inverse, une reprise mieux ancrée ouvrirait la voie vers la résistance de 71,36 USD, première barrière significative avant de viser des paliers plus ambitieux.
Le biais reste donc orienté à la prudence, conditionné au maintien du support immédiat. Son enfoncement constituerait un signal d'invalidation claire du scénario, confirmant la reprise en main des vendeurs.
Valeurs associées
|69,6200 USD
|NASDAQ
|+0,56%
A lire aussi
-
Contraintes d'évacuer leur maison ou de porter des masques pour supporter fumée et odeur de brûlé, des milliers de personnes sont toujours lundi sous la menace des incendies ravageant l'Espagne, où plus de 343.000 hectares ont été calcinés depuis le début de l'année, ... Lire la suite
-
(Zonebourse.com) - Google , Kairos Power (société US spécialisée dans le développement de réacteurs nucléaires avancés) et la Tennessee Valley Authority (TVA) annoncent un accord pour développer Hermes 2, une centrale nucléaire de génération IV à Oak Ridge (Tennessee). ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert sans grand mouvement lundi, à l'entame d'une semaine marquée par l'absence de données économiques d'ampleur mais avec la publication de résultats de plusieurs grands distributeurs. Dans les premiers échanges, le Dow Jones reculait ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer