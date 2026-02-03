 Aller au contenu principal
PayPal plonge sur une publication décevante
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 16:42

PayPal plonge de 18% ce mardi à Wall Street, lourdement sanctionné pour une publication trimestrielle sous les attentes et de piètres perspectives dévoilées par le groupe de solutions de paiement, dont le changement de CEO ne semble pas non plus séduire.

Au titre du quatrième trimestre 2025, il affiche un BPA ajusté en croissance de 3% à 1,23 dollar, manquant ainsi de 5% le consensus de marché, avec une marge opérationnelle non-GAAP en retrait de 9 points de base à 17,9%.

Ses revenus se sont accrus de 4% à 8,7 milliards de dollars (MdsUSD), dont une augmentation de 3% à changes constants, pour un volume total de paiements en progression de 9% à 475,1 MdsUSD ( 6% à changes constants).

En termes de perspectives, PayPal anticipe des BPA ajustés en "baisse dans le milieu de la plage à un chiffre" pour son 1er trimestre 2026, et en "baisse dans le bas de la plage à un chiffre ou en croissance légèrement positive" en 2026.

Cette publication décevante s'est accompagnée de la nomination d'Enrique Lores au poste de CEO, à compter du 1er mars 2026. Membre du conseil d'administration de PayPal depuis près de 5 ans et président du conseil depuis juillet 2024, il succède à Alex Chriss.

Jamie Miller, directrice financière et des opérations, assurera l'intérim jusqu'à la prise de fonction d'Enrique Lores. Enfin, David W. Dorman a été nommé président indépendant du conseil d'administration, avec effet immédiat.

