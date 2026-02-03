PayPal plonge sur une publication décevante
03/02/2026
Au titre du quatrième trimestre 2025, il affiche un BPA ajusté en croissance de 3% à 1,23 dollar, manquant ainsi de 5% le consensus de marché, avec une marge opérationnelle non-GAAP en retrait de 9 points de base à 17,9%.
Ses revenus se sont accrus de 4% à 8,7 milliards de dollars (MdsUSD), dont une augmentation de 3% à changes constants, pour un volume total de paiements en progression de 9% à 475,1 MdsUSD ( 6% à changes constants).
En termes de perspectives, PayPal anticipe des BPA ajustés en "baisse dans le milieu de la plage à un chiffre" pour son 1er trimestre 2026, et en "baisse dans le bas de la plage à un chiffre ou en croissance légèrement positive" en 2026.
Cette publication décevante s'est accompagnée de la nomination d'Enrique Lores au poste de CEO, à compter du 1er mars 2026. Membre du conseil d'administration de PayPal depuis près de 5 ans et président du conseil depuis juillet 2024, il succède à Alex Chriss.
Jamie Miller, directrice financière et des opérations, assurera l'intérim jusqu'à la prise de fonction d'Enrique Lores. Enfin, David W. Dorman a été nommé président indépendant du conseil d'administration, avec effet immédiat.
Valeurs associées
|42,1900 USD
|NASDAQ
|-19,38%
