PayPal lance son service 'Pay in 4' au Canada
information fournie par Zonebourse 10/11/2025 à 15:06

PayPal annonce le déploiement de 'Pay in 4' au Canada, une solution de paiement fractionné sans intérêt ni frais, disponible à temps pour la période des fêtes. Les consommateurs peuvent désormais répartir leurs achats de 30 à 1500 dollars en quatre versements égaux sur six semaines.

Selon l'enquête festive 2025 de PayPal, 60% des Canadiens non utilisateurs de paiements fractionnés (BNPL) seraient incités à les essayer sans frais. Michelle Gill, directrice générale des services financiers chez PayPal, souligne que cette offre 'aide les Canadiens à gérer leur trésorerie sans frais cachés' et profite également aux commerçants via une hausse du taux de conversion et du panier moyen.

Par ailleurs, PayPal indique s'associer à Cadillac Fairview pour proposer des expériences et jeux promotionnels dans ses centres commerciaux au Canada pendant la période des fêtes.

Valeurs associées

PAYPAL HOLDINGS
67,1600 USD NASDAQ +1,42%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

