PayPal: bénéfices en hausse, relève ses prévisions annuelles information fournie par Cercle Finance • 29/07/2025 à 14:30









(Zonebourse.com) - PayPal a publié un chiffre d'affaires de 8,29 Mds$ au T2 2025, en hausse de 5 % sur un an, soutenu par la croissance du volume total de paiements (TPV), qui s'élève à 443,5 Mds$ (+6 %, +5 % à changes constants).



Le résultat opérationnel ajusté progresse de 13 %, porté par une hausse de la marge de transaction (TM$) de 7 %, à 3,84 Mds$ (+8 % hors intérêts sur soldes clients).



Le BPA ajusté ressort à 1,40 $, en hausse de 18 %, tandis que le FCF ajusté recule de 42 % à 656 M$, impacté par des effets de calendrier sur le besoin en fonds de roulement.



La plateforme continue de gagner en traction grâce à ses initiatives stratégiques : les paiements via Venmo affichent une croissance du TPV de 45 % et des revenus en hausse de plus de 20 %, tandis que les volumes sur la nouvelle expérience de checkout progressent également.



Le groupe relève ses prévisions 2025 : la marge de transaction attendue est désormais comprise entre 15,35 et 15,5 Mds$ (+5 à 6 %), et le BPA ajusté entre 5,15 et 5,30 $ (+11 à 14 %). Le FCF annuel reste attendu dans la fourchette de 6 à 7 Mds$.





