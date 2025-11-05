Paycom annonce un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires trimestriel, les actions chutent

La société de traitement des salaires Paycom Software PAYC.N a affiché mercredi une croissance plus lente de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, les entreprises ayant ralenti leurs dépenses en logiciels de gestion des ressources humaines et des salaires en raison du resserrement de leurs budgets. Les actions de la société basée à Oklahoma City ont chuté de plus de 9 % dans les échanges après bourse.

Pour le troisième trimestre clos le 30 septembre, Paycom a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires de 9 %, contre 11 % pour la même période de l'année précédente. Les éditeurs de logiciels de gestion des salaires sont confrontés à un ralentissement de la croissance et à une baisse des volumes d'utilisation, les entreprises ayant tendance à réduire leurs effectifs et à revoir à la baisse leurs budgets logiciels afin de réaliser des économies dans un contexte d'incertitude macroéconomique mondiale.

Alors que Paycom a cherché à différencier ses offres avec des outils d'automatisation et d'intégration de l'IA axés sur les employés, ses pairs ont également déployé des capacités et des fonctionnalités similaires.

Paycom propose une large gamme de produits et d'outils, notamment le logiciel de paie Beti, axé sur les employés, et l'outil IWant, piloté par l'IA, qui aide les employeurs à suivre et à gérer les tâches de leur personnel.

La société est confrontée à une forte concurrence de la part de fournisseurs de gestion du capital humain plus importants, tels qu'Automatic Data Processing ADP.O , Workday WDAY.O et Paychex PAYX.O .

Paycom a déclaré un chiffre d'affaires de 493,3 millions de dollars au troisième trimestre, ce qui correspond à peu près aux attentes moyennes des analystes (493 millions de dollars), selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice ajusté s'est élevé à 1,94 $ par action, ce qui est inférieur aux estimations de 1,95 $ par action.

La société a réitéré ses prévisions de chiffre d'affaires annuel.