Paulo Castellari, prochain directeur général du groupe minier Eramet

( AFP / LUIS ROBAYO )

Le groupe minier Eramet a annoncé jeudi la nomination de Paulo Castellari au poste de directeur général, fonctions qu'il prendra à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires le 27 mai pour succéder à Christel Bories, qui va rester présidente du groupe.

Paulo Castellari, né en 1970, dirigeait depuis 2019 la branche brésilienne d'un groupe de capital-investissement spécialisé dans le secteur minier et dispose de plus de 30 ans d'expérience "dans la mine et les métaux ainsi que dans les secteurs des engrais et de l’énergie", selon le communiqué d'Eramet.

"Je suis très honoré de la confiance que le Conseil d'administration m'a accordée pour succéder à Christel Bories", a déclaré dans le communiqué le dirigeant qui dispose de la nationalité italienne et brésilienne.

Christel Bories a elle souligné l'expertise de M. Castellari "dans la gestion d'opérations complexes dans le secteur de la mine et des métaux, ainsi que son expérience internationale dans une grande diversité de pays et d’entreprises".

D'après le communiqué d'Eramet, Paulo Castellari a travaillé aussi bien en Amérique du Sud qu'en Europe, en Afrique et en Amérique du Nord et "a occupé des postes de direction dans différentes sociétés minières".

Christel Bories a transformé le groupe en huit ans de mandat, ouvrant deux gisements "de classe mondiale dans le nickel et le lithium" à Weda Bay en Indonésie et à Centenario en Argentine.

Elle avait décidé de se mettre en retrait après deux mandats, conservant uniquement la présidence du groupe, pour raisons personnelles, souhaitant passer plus de temps avec sa famille.

Lors de l'annonce de la fin de son mandat de directrice générale le 21 janvier, elle avait souligné qu'Eramet entamait "un nouveau cycle de son développement".

Après des années de "très forte montée en puissance" de ses actifs miniers, la croissance des volumes dans le manganèse et le nickel "va commencer à ralentir", ce qui incitera le groupe à se "focaliser de plus en plus sur la productivité" de ses opérations, a-t-elle pronostiqué.