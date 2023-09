Patrimoine économique national : une croissance ralentie en 2022 (Banque de France)

(AOF) - « Fin 2022, le patrimoine économique national s’est élevé à 20 052 milliards d’euros » soit 9,5 fois le produit intérieur net de l’année, annonce la Banque de France dans son dernier « bulletin » paru ce jour. La croissance de ce patrimoine « a été moins soutenue qu’en 2021 » (+ 5,6 %, après + 9,1 %), souligne l’institution : en particulier, le patrimoine des ménages « s’est stabilisé après une forte hausse » (+ 0,3 %, après + 8,7 % en 2021) en raison du repli des prix des terrains bâtis, et a atteint 14 791 milliards d’euros.

Selon ce bilan établi par les statisticiens Ines Karmous (Insee) et Aurélien Ravary (Banque de France), " après plusieurs années de forte croissance ", la progression du patrimoine économique national a ralenti " en raison de la dynamique des actifs non financiers " (+ 5,2 %, après + 8,9 %), " du fait du repli du prix du foncier " (– 0,8 %, après + 8,3 %) et " malgré la hausse des prix de la construction ", alors que " durant les années précédentes, la valeur des terrains bâtis était le premier facteur de croissance du patrimoine total ".

" Les biens immobiliers (construction et terrains bâtis) représentent le principal actif détenu par les différents acteurs économiques, leur valorisation influence donc fortement les variations de patrimoine principalement via le prix des terrains bâtis ", rappelle la Banque de France.

Fin 2022, le patrimoine des ménages (73,8 % du patrimoine économique national) est resté stable après une forte hausse en 2021 du fait des terrains bâtis (+ 0,6 %, après + 9,7 %), tandis que la valeur des logements (hors terrains) est restée portée par la hausse du prix des matières premières (+ 6,2 %, après + 8,6 %).

Fin 2022, la valeur nette des sociétés non financières (SNF) représentant 20 % du patrimoine économique national, s'est fortement accrue et a atteint 4 002 milliards d'euros, en progression de 620 milliards d'euros.