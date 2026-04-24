PATEO CONNECT atteint un pic de 6 semaines grâce à une entreprise OEM et à la collaboration avec Nvidia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 avril - ** Les actions de PATEO CONNECT Technology (Shanghai) Corp 2889.HK ont bondi de 23,2% à 198,9 HK$, leur plus haut niveau depuis le 11 mars

** L'action est en passe de connaître sa quatrième séance de hausse consécutive

** Le fournisseur chinois de solutions de cockpit intelligent a déclaré avoir conclu une série de collaborations approfondies avec une entreprise OEM leader dans le domaine des nouvelles énergies automobiles et avec Nvidia

NVDA.O .

** Les collaborations incluent la production de masse pour un OEM leader dans le domaine des nouvelles énergies automobiles et sont liées à la solution de configuration de la plateforme de calcul accéléré de Nvidia

** La société déclare qu'elle développera une solution de grand modèle embarqué basée sur la plate-forme informatique DRIVE AGX Thor de Nvidia; en déployant une BOX AI sur la plate-forme, la société vise à fournir une puissance de calcul à haute performance pour soutenir le déploiement embarqué du grand modèle AI de la prochaine génération

** Depuis le début de l'année, l'action a baissé de 16,6 %, l'indice Hang Seng TECH .HSTECH a baissé de 13 %