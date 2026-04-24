 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

PATEO CONNECT atteint un pic de 6 semaines grâce à une entreprise OEM et à la collaboration avec Nvidia
information fournie par Reuters 24/04/2026 à 04:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 avril - ** Les actions de PATEO CONNECT Technology (Shanghai) Corp 2889.HK ont bondi de 23,2% à 198,9 HK$, leur plus haut niveau depuis le 11 mars

** L'action est en passe de connaître sa quatrième séance de hausse consécutive

** Le fournisseur chinois de solutions de cockpit intelligent a déclaré avoir conclu une série de collaborations approfondies avec une entreprise OEM leader dans le domaine des nouvelles énergies automobiles et avec Nvidia

NVDA.O .

** Les collaborations incluent la production de masse pour un OEM leader dans le domaine des nouvelles énergies automobiles et sont liées à la solution de configuration de la plateforme de calcul accéléré de Nvidia

** La société déclare qu'elle développera une solution de grand modèle embarqué basée sur la plate-forme informatique DRIVE AGX Thor de Nvidia; en déployant une BOX AI sur la plate-forme, la société vise à fournir une puissance de calcul à haute performance pour soutenir le déploiement embarqué du grand modèle AI de la prochaine génération

** Depuis le début de l'année, l'action a baissé de 16,6 %, l'indice Hang Seng TECH .HSTECH a baissé de 13 %

Valeurs associées

HONG KONG HANG SENG INDIC
25 751,36 Pts Six - Forex 1 -0,63%
HSCEI
13 613,22 Pts Six - Forex 1 0,00%
NVIDIA
199,6400 USD NASDAQ -1,41%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank