PAT - Nouveaux résultats précliniques chez Temisis, filiale du Groupe PAT

La Société Financière Hoche Bains les Bains (SFHBB - Euronext Access Paris - ISIN : FR0000051302 - Mnémonique : MLHBB), spécialisée dans la prise de participation et Plant Advanced Technologies PAT (Euronext Growth™- Paris - ISIN : FR0010785790 - Mnémonique : ALPAT), entreprise pionnière dans la découverte et la production de biomolécules végétales rares, annoncent que leur filiale commune en développement pharmaceutique, Temisis, a obtenu de nouveaux résultats précliniques très positifs pour sa molécule candidate sur des modèles d’inflammation chronique.



La molécule, issue du programme européen Eurostars, PsoriaCure, co-financé par la Commission européenne et Bpifrance, a été évaluée sur plusieurs systèmes de cellules primaires humaines modélisant diverses conditions pathologiques. Deux points clés ont été mis en évidence :

• Efficacité : PsoriaCure a fortement inhibé la sécrétion de plusieurs cytokines inflammatoires clés par les cellules immunitaires, impliquées dans le développement du psoriasis.

• Sécurité : Aucune toxicité n'a été observée sur l'ensemble des systèmes cellulaires testés, même à la concentration la plus élevée.



Plant Advanced Technologies est coté sur Euronext Growth™- Paris

ISIN : FR0010785790 - Mnémonique : ALPAT



L'intégralité du communiqué est en ligne sur le site du Groupe : planteadvanced.com