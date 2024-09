Passat : une performance semestrielle mitigée

(AOF) - Passat, expert de la vente assistée par image, a dévoilé au premier semestre une perte nette de 180000 euros après un bénéfice de 700000 euros au premier semestre 2023. Le chiffre d'affaires de 29,8 millions d'euros, accuse une baisse de 3,3% tandis que le résultat opérationnel s'établit à 995000 euros, en amélioration de 9,5%. "En 2024 notre activité, tant en France que dans nos autres filiales européennes, devrait se situer à un niveau comparable à celle de 2023", précise Passat dans un communiqué.

Avant de détailler : "Cependant, sur l'ensemble de nos marchés et zones géographiques, notre profitabilité sera impactée par la nouvelle hausse du prix du transport maritime conséquente des tensions internationales".

