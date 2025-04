Passat : pas de distribution de dividende

AOF - EN SAVOIR PLUS

"L'évolution des tensions internationales et ses effets sur le cours de l'ensemble des matières premières pourrait impacter notre profitabilité", précise le groupe.

(AOF) - Passat, expert de la vente assistée par image, a déclaré un résultat net part du groupe de 1,14 million d'euros en 2024, en retrait de 36,15%. Le résultat opérationnel s'affiche à 2,76 millions d'euros, en décroissance de 11,5%. Le chiffre d'affaires du groupe s'établit à 62,3 millions d'euros, en baisse de 2,5%. Côté perspectives, Passat vise à porter " un effort particulier à la rationalisation de nos couts et à la baisse de notre point mort".

