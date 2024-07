PASSAT : CA Premier Semestre 2024

Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2024 : 29,94 M€

Chiffre d'affaires au 30 juin

En M€ – IFRS S1 2024 S1 2023 Var. France 27.95 29,32 -4,7 % Europe du Sud 0,84 0,77 +9,1 % USA 1,15 1,53 -24,9% Total 29,94 31,62 -5,3%

Données non auditées

Le Groupe Passat réalise au 1 er semestre 2024 un chiffre d'affaires de 29,94 M€, pour 31,62 M€ au

1 er semestre de l'exercice précédent.

L'activité du Groupe

En France (95,3% du chiffre d'affaires global), Le chiffre d'affaires atteint 27,95 M€ pour 29,32 M€ en 2023. La météo pluvieuse et capricieuse de ce printemps a impacté négativement nos ventes de produits saisonniers.

En Europe du Sud, (Espagne, Portugal) le chiffre d'affaires ressort à 0,84 M€ contre 0,77 M€ au 1er semestre de l'année dernière. Les deux pays de cette zone participent à cette augmentation de chiffre d'affaires.

Aux USA, le chiffre d'affaires du 1 er semestre est de 1,15 M€ contre 1,53 M€ au 30 juin 2023. Soit une baisse d'activité de l'ordre de 25%, non significative quant à la campagne de vente de fin 2024 à venir.

Perspectives

Le Groupe anticipe des résultats semestriels impactés par l'augmentation des couts de transports conséquente des tensions internationales.

Prochaine communication : Résultats semestriels 2023, le vendredi 27 septembre 2024, avant Bourse.

Le groupe PASSAT, en bref…

Passat est le leader européen de la vente assistée par image.

Le groupe propose aux grandes chaînes de distribution en France de véritables espaces de vente clé en main (corners vidéo). Grâce à son parc d'appareils vidéo, Passat vend des produits grand public répartis en 8 gammes.

Le groupe Passat est constitué de : Passat S.A.(France), Best Of TV, Passat Espagne, Passat Portugal, Passat USA et Echelon Fit.

Les titres sont cotés sur le compartiment C d'Eurolist by Euronext Paris

Code ISIN : FR0000038465 - Code Bloomberg : PASS FP- Code Reuters : PASS.PA

Retrouvez toute l'actualité financière et corporate du Groupe sur : https://www.passat.fr/informations-investisseurs.html

