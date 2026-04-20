Passage Bio s'effondre après que la FDA a demandé un essai contrôlé de la thérapie génique de la démence

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

20 avril - ** Les actions de la société de biotechnologie Passage Bio PASG.O chutent d'environ 36 % à 7,36 $

** La société déclare que la FDA américaine n'a pas soutenu un essai pivot à un seul bras pour sa thérapie génique expérimentale de la démence, PBFT02, et a indiqué qu'un essai contrôlé randomisé serait nécessaire pour l'approbation

** Elle déclare qu'une telle étude pose des défis éthiques, logistiques et financiers en raison de la rareté de la maladie

** Le PBFT02 cible une forme héréditaire rare de démence frontotemporale, une maladie du cerveau qui affecte le comportement et le langage et provoque un rétrécissement du cerveau au fil du temps

** PASG indique que les données préliminaires ont montré que les patients traités présentaient un rétrécissement cérébral moins important et des niveaux stables d'un marqueur protéique clé par rapport aux patients non traités

** Elle ajoute qu'elle a entamé un examen des alternatives stratégiques, y compris une fusion, une acquisition, une fusion inversée, une vente d'actifs, une licence ou un partenariat

** La société a engagé Wedbush PacGrow en tant que banque conseil et ne prévoit pas d'autres mises à jour tant que son conseil d'administration n'aura pas approuvé une action spécifique

** En incluant les mouvements de la séance, l'action a baissé d'environ 32 % depuis le début de l'année