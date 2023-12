"Pas de réel relais de croissance en 2024 pour la zone euro" (Swiss AM)

(AOF) - Après le premier trimestre 2024, la zone euro aura derrière elle 18 mois de stagnation, précise Swiss Life Asset Management (Swiss AM). Qui n'entrevoit pas "de réel relais de croissance pour l'année 2024". "Si l'économie américaine ralentit comme prévu et que le moteur chinois de la croissance mondiale ne redémarre pas, la demande externe pour la zone euro va être faible", estime la société de gestion. De plus, poursuit-elle, le stimulus de la politique monétaire, d'après le Fonds monétaire international (FMI) et selon les budgets de la plupart des pays, sera inférieur à son niveau de 2023.

Selon le FMI, seuls Malte, la Lituanie, le Luxembourg et les Pays-Bas profiteront d'un stimulus budgétaire positif en 2024.

Malgré cela, Swiss AM prévoit une légère croissance en zone euro au deuxième semestre 2024.

D'une part, la BCE devrait assouplir sa politique monétaire, probablement avant la Fed, prédit la société de gestion. D'autre part, la consommation privée pourrait quelque peu rebondir. Des salaires réels à nouveau en hausse grâce à la baisse de l'inflation, un marché de l'emploi robuste (même si une faible hausse du chômage est attendue) et une épargne solide en seront les moteurs. Alors que les ménages américains financent leur consommation par un taux d'épargne plus faible et les excédents accumulés lors de la pandémie, ceux de la zone euro restent réservés et tiennent à leurs économies, conclut Swiss AM.