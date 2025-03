Partouche : chiffre d'affaires en hausse de 6,5% au 1er trimestre

(AOF) - Groupe Partouche, spécialiste européen des jeux, annonce un chiffre d’affaires consolidé pour le 1er trimestre de l’exercice 2025 en hausse de 6,5 % sur un an à 126,4 millions d'euros. Il inclut le chiffre d’affaires des Casinos pour 117,6 millions d'euros (+6,6%) des Hôtels pour 6,5 millions d'euros (+4,8 %) et 2,3 millions d'euros pour les autres activités (+8,4 %). Le Produit Brut des Jeux (PBJ) en France s’établit à 182,9 millions d'euros au 1er trimestre 2025 contre 173,2 millions d'euros un an plus tôt, en hausse de 5,6 %.

À l'étranger, le PBJ s'inscrit en hausse de 3,6 % par rapport au 1er trimestre 2024, à 20,1 millions d'euros.

Au cours de l'assemblée générale qui se tiendra le mercredi 26 mars, les actionnaires pourront se prononcer sur la distribution d'un dividende de 0,32 euro par action. La mise en paiement du dividende se fera au plus tard le 31 juillet 2025.

