Partouche: chiffre d'affaires annuel en hausse de 2,5% sur un an

(AOF) - Partouche annonce un chiffre d’affaires annuel à 434,3 millions d'euros en hausse de 2,5 % sur un an. Il ressort à 107,0 millions d'euros au quatrième trimestre 2024, en hausse de 3,7 % sur un an. Le groupe de casinos ajoute que pour l’exercice 2024, le Produit Brut des Jeux (PBJ) s’établit à 712,3 millions d'euros, en hausse de 1,5 %, sur un an, "une performance à saluer compte tenu des travaux d’ampleur réalisés au cours de l’exercice sur trois de ses plus grands casinos en exploitation".

AOF - EN SAVOIR PLUS