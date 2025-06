Partouche: cession d'un immeuble finalisée à Cannes information fournie par Cercle Finance • 27/06/2025 à 13:23









(CercleFinance.com) - Partouche annonce avoir finalisé l'accord de cession d'un immeuble situé à Cannes, rue François Einesy, d'une surface de plancher supérieure à 5.000 m2. Cédé à Chapitre Six, il a abrité le 3.14 Hôtel jusqu'en 2016 et un casino jusqu'à début décembre 2024.



Sous réserve du résultat d'exploitation, le produit net devrait permettre de porter la part du dividende versé aux actionnaires minoritaires sur les années à venir à un niveau au moins équivalent au montant total distribué ces deux dernières années (soit 3,1 millions d'euros).





