Partouche cède un immeuble de 5 000 m2 à Cannes

(AOF) - Groupe Partouche a conclu un accord de cession portant sur un de ses actifs immobiliers situé à Cannes, rue François Einesy. Le groupe de casinos précise que cet immeuble, d’une surface de plancher supérieure à 5 000 mètres carrés, a abrité le 3.14 Hôtel jusqu’en 2016 et que le casino, qui était exploité au rez-de-chaussée, a été transféré début décembre 2024 au Palm Beach. Cette cession doit être finalisée d’ici la fin du printemps 2025.

