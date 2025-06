Partenariat stratégique entre Bristol Myers Squibb et BioNTech autour d'un traitement prometteur

(AOF) - Bristol Myers Squib et BioNTech ont noué un partenariat stratégique mondial destiné au co-développement et à la co-commercialisation d’un anticorps bispécifique de nouvelle génération, candidat pour de nombreux types de tumeurs solides. En ce qui concerne les termes financiers de l’accord, Bristol Myers Squibb versera à son partenaire un paiement initial de 1,5 milliard de dollars, puis devra s’acquitter de 2 milliards de dollars de paiements d’anniversaire non conditionnels jusqu’en 2028. Enfin, BioNTech, sera éligible à des paiements d’étapes pouvant atteindre 7,6 milliards de dollars.

Les deux partageront les coûts ainsi que les bénéfices ou les pertes à parts égales.

L'objectif pour les deux laboratoires est d'élargir et d'accélérer le développement de cette molécule capable de cibler deux antigènes différents. Elle fait actuellement l'objet de plusieurs essais mondiaux de phase 3 avec un potentiel d'enregistrement l'évaluant comme traitement de première intention dans le cancer du poumon à petites cellules de stade étendu et dans le cancer du poumon non à petites cellules. Parallèlement, un essai mondial dans le cancer du sein triple négatif devrait débuter d'ici à la fin de l'année. Les différents essais en cours soulignent le potentiel de cette molécule pour les patients atteints de multiples types de tumeurs.

Les deux sociétés vont donc développer et commercialiser cette molécule baptisée BNT327 en monothérapie et en association avec d'autres produits. Elles peuvent également le développer indépendamment dans d'autres indications et associations, notamment en association avec des actifs de leur portefeuille respectif de produits.

Pour le professeur Ugur Sahin, président-directeur général et cofondateur de BioNTech : " Nous sommes convaincus que BNT327 a le potentiel de devenir un pilier fondamental de l'immuno-oncologie, allant au-delà des inhibiteurs de point de contrôle à mécanisme unique et s'étendant à de multiples indications dans les tumeurs solides. Notre collaboration avec BMS, leader pionnier en immuno-oncologie, vise à accélérer et à élargir le développement de BNT327 afin d'exploiter pleinement son potentiel ".