 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Partenariat exclusif entre le groupe Crystal et iSelection
information fournie par AOF 12/01/2026 à 14:38

(AOF) - Le groupe Crystal et iSelection, spécialiste de l’immobilier patrimonial et de l’investissement immobilier en France, annoncent la signature d’un partenariat stratégique et exclusif. "Ce partenariat a pour objectif d’apporter plus de valeur et d’accompagnement aux investisseurs en associant la force de distribution et le conseil patrimonial de haut niveau du groupe Crystal et l’expertise immobilière de iSelection", précise un communiqué.

Ce partenariat s'incarnera notamment au cours du premier trimestre 2026 par le lancement de Smart Sélection Immo, la plateforme de réservation d'immobilier direct du groupe Crystal qui permettra d'identifier, de sélectionner les biens immobiliers et d'accompagner le CGP tout au long du processus de vente, de la pose de l'option jusqu'à la signature électronique.

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank