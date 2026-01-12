Partenariat exclusif entre le groupe Crystal et iSelection

(AOF) - Le groupe Crystal et iSelection, spécialiste de l’immobilier patrimonial et de l’investissement immobilier en France, annoncent la signature d’un partenariat stratégique et exclusif. "Ce partenariat a pour objectif d’apporter plus de valeur et d’accompagnement aux investisseurs en associant la force de distribution et le conseil patrimonial de haut niveau du groupe Crystal et l’expertise immobilière de iSelection", précise un communiqué.

Ce partenariat s'incarnera notamment au cours du premier trimestre 2026 par le lancement de Smart Sélection Immo, la plateforme de réservation d'immobilier direct du groupe Crystal qui permettra d'identifier, de sélectionner les biens immobiliers et d'accompagner le CGP tout au long du processus de vente, de la pose de l'option jusqu'à la signature électronique.