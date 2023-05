Parrot affiche une croissance de 16% au premier trimestre

(AOF) - Parrot a réalisé au premier trimestre 2023 un chiffre d'affaires consolidé de 16,7 millions d’euros, en croissance de 16 %. Les ventes de microdrones professionnels, principalement ANAFI pour la sécurité et pour l'inspection sont en croissance de 22 % à 9,4 millions d'euros et représentent 56 % du chiffre d'affaires du groupe. Les onze solutions logicielles Pix4D dédiées à l'analyse d'images (photogrammétrie) dans le domaine de la cartographie, de l'inspection, de la sécurité et de l'agriculture de précision représentent 44 % de chiffre d'affaires et sont en croissance de 7 % à 7,2 millions.

Des appels d'offres ont été remportés et livrés au Royaume-Uni, en Finlande, en Suède, au Canada, aux États-Unis et au Japon, notamment dans le domaine de la surveillance des frontières, de la police et des pompiers.

" Cette dynamique se renforce au fur et à mesure que l'usage des drones d'origine chinoise, aux standards de cybersécurité et de transparence remis en question, est interdit ou limité ", explique le spécialiste des microdrones professionnels.

S'agissant de ses perspectives, Parrot souligne qu'il se mobilise pour poursuivre sa croissance en 2023. " Elle constitue l'axe privilégié pour équilibrer progressivement financièrement les opérations du groupe, qui peut également adapter sa consommation de trésorerie au rythme de sa croissance ", conclut la société.

