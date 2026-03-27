Parker-Hannifin obtient une note de "surperformance" alors que BMO entame la couverture

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
27 mars - ** BMO entame la couverture du fabricant de produits de contrôle de mouvement Parker-Hannifin PH.N avec une note de "surperformance" et fixe l'objectif de cours à 1090 $.
** L'objectif de cours représente un potentiel de hausse de 20,9 % par rapport à son dernier cours de clôture.
** Le courtier indique qu'au cours des cinq dernières années, Parker a simplifié sa structure et s'est repositionné avec succès grâce à des fusions et acquisitions afin de mieux s'aligner sur la croissance structurelle et des revenus récurrents plus importants provenant du marché secondaire.
** Le courtier souligne qu'une forte génération de liquidités, une bonne allocation du capital et une plateforme émergente de fusions et acquisitions soutiennent la capacité bénéficiaire de l'entreprise.
** À la dernière clôture, les actions ont augmenté d'environ 2,6 % depuis le début de l'année.
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