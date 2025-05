Paris: les investisseurs patientent en attendant Wall Street information fournie par Cercle Finance • 27/05/2025 à 10:58









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris gagne 0,2% ce matin, vers 7845 points, profitant notamment des hausses de Airbus (+1,7%), Thales (+1,4%) ou encore Stellantis (+1,3%).



Londres a rouvert ce matin après un weekend prolongé (la City s'arroge d'ailleurs 1%, profitant à son tour de la volte-face trumpienne sur les droits de douane européens) et sera imitée par Wall Street qui était aussi porte close hier en raison du ' Memorial Day '.



Les revirement incessants de Washington sur la question des droits de douane pourraient néanmoins inciter les opérateurs à la prudence au lendemain d'une hausse soutenue.



'Le niveau d'incertitude reste élevé, car les brusques changements observés au niveau de la politique commerciale américaine alimentent la volatilité des marchés, ce qui pourrait inciter les investisseurs à se réfugier dans des valeurs refuges comme le yen et le franc suisse', prédit un analyste.



Les mouvements s'avéraient d'ailleurs relativement limités en Asie, où l'actualité des derniers jours n'a guère incité à la prise de risque.



A Tokyo, l'indice Nikkei affichait une progression symbolique de 0,1% en fin de séance, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong cédait près de 0,3%.



La suite des événements va largement dépendre de la reprise des marchés américains aujourd'hui.



Pour l'instant, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,8% à 1% après le week-end de trois jours du 'Memorial Day'.



Mais le vrai test interviendra demain soir avec les résultats trimestriels de Nvidia, très attendus, qui seront suivis vendredi par les chiffres de l'inflation PCE aux Etats-Unis, un indicateur clé pour la Fed.



En attendant ces rendez-vous importants, l'Europe devrait logiquement adopter une position d'attente, d'autant que la journée s'annonce pauvre en indicateurs macro-économiques.



Seuls seront publiés les indices du sentiment économique de la Commission européenne, ainsi que les derniers chiffres de l'inflation française.



Sur le marché obligataire, les tensions s'apaisent un peu avec un US T-Bonds à 4,46% (-5pts), un Bund allemand à dix ans autour des 2,51% (-4 pts) et son équivalent français autour de 3,19% (-4pts).



En s'établissant autour des 68 points, le 'spread' franco-allemand atteint ainsi son meilleur score depuis le mois de mars.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Sanofi indique avoir finalisé l'acquisition de DR-0201 (désormais SAR448501), anticorps bispécifique conçu pour cibler et engager des cellules myéloïdes spécifiques afin d'induire une déplétion profonde des lymphocytes B par phagocytose ciblée.



Eramet annonce que son conseil d'administration, réuni à la suite de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui s'est tenue lundi, a nommé Paulo Castellari en tant que nouveau directeur général du groupe, avec effet immédiat.



Enfin, JCDecaux indique qu'Extime JCDecaux Airport, société codétenue avec Groupe ADP, a signé un contrat avec Airport International Group (AIG) pour gérer les activités publicitaires à partir du 1er août à l'aéroport Queen Alia International d'Amman.







