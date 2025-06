Paris: dynamique favorable de chaque côté de l'Atlantique information fournie par Cercle Finance • 04/06/2025 à 17:56









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris conclut la séance sur un gain de 0,53%, à 7804 points, tirée par STMicro (+11%) et Pernod Ricard (+3,3%) notamment.

Outre-Atlantique, la dynamique est aussi favorable, les indices Dow Jones, S&P500 et Nasdaq s'arrogent entre 0,1 et 0,3%.



L'optimisme de Wall Street est alimenté par la rumeur de l'imminence d'un entretien téléphonique entre Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping sur les relations commerciales entre les deux pays.



Trump a précisé que 'la Chine est un adversaire redoutable et qu'il est difficile de négocier' : les marchés ont choisi de penser que les pourparlers vont aboutir parce que c'est dans l'intérêt des 2 camps.



Sur le front des statistiques US, l'indice S&P Global 'définitif' des directeurs d'achats (PMI) publié ce mercredi est ressorti à 53,7, contre 50,8 en avril (une estimation préliminaire 'flash' l'avait donnée à 52,3).

A noter que les pressions inflationnistes se renforcent avec la perspective de l'instauration des nouveaux droits de douane, selon l'enquête.



Mais l'ISM des 'services' brosse un tout autre portait de l'économie US : l'activité économique du secteur des services s'est contractée en mai, pour la première fois depuis juin 2024, selon les responsables des achats et de l'approvisionnement interrogés dans le dernier rapport Services ISM® Report On Business.



A 49,9 en mai, l'indice témoigne d'une légère contraction de l'activité (soit sous les seuil des 50), ce qui n'est arrivé que quatre fois en 60 mois depuis le début de la reprise post-récession liée à la pandémie de coronavirus en juin 2020. En avril, l'indice était ressorti à 51,6.



Plus inquiétant encore pour la croissance, le secteur privé aux Etats-Unis a créé seulement 37.000 emplois en mai, soit bien mois que ce que prévoyaient les économistes, selon l'enquête mensuelle publiée mercredi par ADP.



Les analystes anticipaient en moyenne 115.000 créations d'emplois le mois dernier, après les 60.000 postes d'avril, un chiffre finalement révisé à la baisse contre 62.000 en première lecture.



'Après un solide début d'année, les embauches des entreprises perdent de leur allant', a souligné Nela Richardson, l'économiste en chef d'ADP.



Le spécialiste de l'externalisation de la gestion des ressources humaines précise que les secteurs des loisirs et de l'hôtellerie-restauration (+38.000) et de la finance (+20.000) ont créé le plus d'emplois, tandis que ceux des services professionnels (-17.000) et de l'éducation et de la santé (-13.000) en ont le plus détruit.



Ces faibles scores en termes d'emploi provoquent une nette détente des T-Bonds de -8,9Pts vers 4,3730%, le '30 ans' efface également -9,5ts vers 4,9000%.

En Europe, l'obligataire stagne avec des Bunds à inchangés à 2,523% et des OAT qui rajoute +1Pt à 3,195%.



En Europe cette fois, les indices PMI définitifs mesurant l'activité dans le secteur des services en Europe ont été publiés à la veille des décisions monétaires de la Banque centrale européenne (BCE).



La croissance de l'activité dans le secteur privé a ralenti en mai pour afficher un rythme proche de la stagnation, montrent les résultats définitifs des enquêtes PMI de HCOB publiés mercredi. L'indice désaisonnalisé PMI composite HCOB mesurant l'activité globale dans le privé s'est ainsi replié de 50,4 en avril à 50,2.



En France, l'indice PMI produit par HCOB s'est redressé de 47,3 en avril à 48,9 le mois dernier, atteignant ainsi son plus haut niveau depuis décembre dernier et signalant la plus faible contraction de l'activité depuis le début de l'année.



Après les chiffres de l'inflation inférieurs aux attentes dévoilés hier, ce tableau mitigé devrait conforter la perspective d'une nouvelle baisse de taux de 25 points demain, la huitième en l'espace d'un an, voire ouvrir la voie à de nouveaux assouplissements dans les mois à venir.



' Il est probable que cette baisse ne soit pas la dernière du cycle, car les responsables monétaires devront sans doute soutenir davantage l'économie une fois les effets complets des changements de politique tarifaire américaine ressentis ', explique Felix Feather, économiste chez Aberdeen.



'Un pétrole moins cher, un euro plus fort et un marché du travail plus souple contribueront à contenir l'inflation à court terme, même si l'UE riposte aux Etats-Unis avec ses propres mesures tarifaires', ajoute l'analyste.



'Nous anticipons donc une nouvelle baisse des taux d'ici septembre, qui ferait passer les taux en territoire clairement accommodant', conclut-il.



Sur le marché des changes, le dollar remonte légèrement face à un panier de devises de référence, ce qui fait reculer l'euro aux abords de 1,136$, tandis que les cours du pétrole paraissent vouloir marquer une pause.



Porté hier par un regain de tensions sur le front géopolitique avec les frappes ukrainiennes contre l'aviation russe, le Brent consolide et cède 1,3%, vers 64,7$ le baril à Londres.



Les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent une baisse de -4,3 millions de barils des stocks de pétrole brut, à 361,1 millions de barils.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, STMicroelectronics annonce le lancement en production de masse de son module ST67W611M1, combinant Wi-Fi 6 et Bluetooth Low Energy 5.4, fruit de sa collaboration avec Qualcomm Technologies.



TotalEnergies EP Brasil a signé un accord avec Shell Brasil Petróleo. Cet accord permet de porter à 48 % sa participation dans le champ offshore de Lapa par l'acquisition de 3% supplémentaires. Dans le cadre de cet accord, le groupe cède également sa participation de 20% dans Gato do Mato.



Saint-Gobain annonce ce matin le lancement de la production de laine de verre à très faible empreinte carbone (scope 1 & 2) sur son site Isover de Forssa, en Finlande. Cette usine est la plus bas carbone au monde

Carrefour annonce le succès du placement de 7% du capital social de Carmila, pour un montant d'environ 171 millions d'euros.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.