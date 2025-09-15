ParionsSport (FDJ) prolonge son partenariat avec le PSG jusqu'en 2028
information fournie par Zonebourse 15/09/2025 à 12:30
Ce renouvellement intervient après une saison 2024-2025 marquée par un quintuplé historique du PSG, qui a généré pour ParionsSport le plus de gains redistribués aux parieurs. L'accord prévoit un renforcement de la visibilité de la marque au Parc des Princes, avec des points de vente événementiels et des animations en 'fan zones'.
De nouvelles activations sont annoncées : tapis 3D, programme expérientiel d'avant-match et accès à des légendes du club. Patrick Buffard, Directeur Loterie France et paris sportifs en réseau de FDJ UNITED , souligne la volonté de 's'inscrire dans la durée aux côtés d'un club emblématique'.
Valeurs associées
|28,8400 EUR
|Euronext Paris
|+1,05%
