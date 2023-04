PAREF : PAREF - Informations financières au 31 mars 2023

INFORMATIONS FINANCIERES AU PREMIER TRIMESTRE 2023

Chiffre d'affaires consolidé au premier trimestre 2023

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe PAREF s'élève à 9,0 M€ pour le 1 er trimestre 2023, en baisse par rapport au 1 er trimestre 2022 - qui comportait des éléments exceptionnels - et en hausse structurelle par rapport à 2021 compte tenu de l'évolution positive des sous-jacents.

Ce chiffre d'affaires se compose de :

Revenus locatifs bruts de 2,1 M€, en hausse de +18% principalement liée au nouveau bail sur l'actif The Go situé à Levallois-Perret, qui est désormais entièrement loué ;

Commissions de gestion brutes ressortant à 3,4 M€, en recul de -25% par rapport à la même période en 2022 du fait de la commission de performance exceptionnelle réalisée au premier trimestre 2022. En dehors de cet élément exceptionnel, les commissions de gestion récurrentes sont en hausse de +6% grâce aux investissements 2022 des SCPI;

Commissions de souscription brutes de 3,6 M€, en recul de -52% par rapport à l'année précédente à la même période, qui doit être analysé au regard de la collecte exceptionnelle du premier trimestre 2022.

Chiffre d'affaires (en M€) 1 31/03/2022 31/03/2023 Evolution en % Revenus locatifs bruts 1 1,8 2,1 +18% Commissions (gestion et souscription) 11,9 6,9 -42% -dont commission de gestion 4,5 3,4 -25% -dont commission de souscription 7,4 3,6 -52% Total 13,7 9,0 -34%

Faits marquants de l'activité au premier trimestre 2023

Le Groupe PAREF enregistre une activité locative très dynamique sur l'immeuble Medelan situé au cœur du centre historique de Milan. Au 31 mars, 100% des espaces de bureaux et 43% des commerces sont loués ou sous offre ferme ;

Le Groupe concrétise l'acquisition d'un actif combinant à la fois des espaces de laboratoires et de bureaux à Varsovie en Pologne pour la SCPI Interpierre Europe Centrale ;

L'activité de gestion pour compte de tiers présente une collecte brute de 36 M€ ;

La SCPI Interpierre Europe Centrale a obtenu le label ISR le 24 janvier dernier. Cette 2ème labellisation, six mois après celle d'Interpierre France, démontre l'implication du Groupe PAREF dans la mise en place de sa stratégie durable « Create More ».

« Après un premier trimestre 2022 remarquable à de nombreux égards, le premier trimestre 2023 démontre la pertinence de la stratégie du Groupe PAREF sur la durée, avec une évolution positive des sous-jacents - notamment les revenus locatifs et les commissions de gestion, et des avancées significatives dans le déploiement de notre plan ESG ‘Create more'. Les équipes du Groupe PAREF continuent de se mobiliser pour porter notre stratégie d'innovation, d'expansion européenne et de diversification des produits.»

Antoine Castro - Président Directeur Général Groupe

Agenda financier

17 mai 2023 : Assemblée Générale Mixte

27 juillet 2023 : Résultats Semestriels 2023

A propos du Groupe PAREF

PAREF est un acteur européen de référence dans la gestion immobilière, actif depuis plus de 30 ans ayant pour objectif de devenir un des leaders de la place en gestion immobilière en s'appuyant sur un savoir-faire reconnu.

Aujourd'hui, le Groupe opère en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse et intervient sur toute la chaine de valeur des métiers de l'investissement immobilier : investissement, gestion de fonds, gestion de projets de rénovation et de développement, gestion d'actifs, gestion locative. Cette couverture à 360° lui permet de proposer des services intégrés et sur-mesure aux investisseurs institutionnels et particuliers.

Engagé, le Groupe a pour ambition de contribuer à créer davantage de valeur et de croissance durable et a inscrit les enjeux RSE au cœur de sa stratégie.

Au 31 décembre 2022, le Groupe PAREF gère plus de 3 milliards d'euros d'actifs.

PAREF est une société foncière SIIC, cotée sur le compartiment C de Euronext Paris - FR0010263202 - PAR.

Plus d'informations sur www.paref.com

Contacts Presse

PAREF

Raphaëlle Chevignard

+33(6) 16 65 56 36

raphaelle.chevignard@paref.com Citigate Dewe Rogerson

Yoann Besse / Marlène Brisset

06 63 03 84 91 / 06 59 42 29 35

Paref@citigatedewerogerson.com

1 Hors charges récupérées

