PAREF : PAREF - Bilan semestriel du contrat de liquidité S2 2024

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

A compter du 1 er avril 2021 et pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, la société PAREF a activé le contrat de liquidité confié à Invest Securities portant sur ses actions ordinaires conforme aux dispositions prévues par le cadre juridique en vigueur.

Les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date au 31 décembre 2024 :

1 260 titres

32 638,14 €

Au cours du 2 eme semestre 2024, il a été négocié par le contrat de liquidité :

31 décembre 2024 Achats Ventes Nombre de titres 2 360 2 575 Nombre de transactions 261 262 Montant en capitaux 95 724,80 € 105 272,60 €

A propos du Groupe PAREF

PAREF est un acteur européen de référence dans la gestion immobilière, actif depuis plus de 30 ans ayant pour objectif de devenir un des leaders de la place en gestion immobilière en s'appuyant sur un savoir-faire reconnu.

Aujourd'hui, le Groupe opère en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse et intervient sur toute la chaine de valeur des métiers de l'investissement immobilier : investissement, gestion de fonds, gestion de projets de rénovation et de développement, gestion d'actifs, gestion locative. Cette couverture à 360° lui permet de proposer des services intégrés et sur-mesure aux investisseurs institutionnels et particuliers.

Engagé, le Groupe a pour ambition de contribuer à créer davantage de valeur et de croissance durable et a inscrit les enjeux RSE au cœur de sa stratégie.

Au 31 décembre 2024, le Groupe PAREF gère plus de 3,0 milliards d'euros d'actifs.

PAREF est une société foncière SIIC, cotée sur le compartiment C de Euronext Paris - FR0010263202 – PAR.

Plus d'informations sur www.paref.com

Contacts Presse

PAREF

Samira Kadhi

+33 (0) 7 60 00 59 52

samira.kadhi@paref.com Shan

Alexandre Daudin / Aliénor Kuentz

+33(6) 34 92 46 15 / +33(6) 28 81 30 83

Paref@shan.com

ANNEXE

Achats Ventes Date Nombre de titres Capitaux (EUR) Nombre de titres Capitaux (EUR) Total 2 360 95 724,80 2 575 105 272,60 01/07/2024 0,00 23 993,40 02/07/2024 1 43,20 0,00 02/07/2024 0,00 74 3265,60 03/07/2024 1 44,60 0,00 03/07/2024 0,00 1 44,60 04/07/2024 1 44,60 0,00 04/07/2024 0,00 1 44,60 05/07/2024 140 6085,80 0,00 05/07/2024 0,00 51 2234,40 08/07/2024 45 1924,60 0,00 08/07/2024 0,00 1 43,40 09/07/2024 18 760,00 0,00 09/07/2024 0,00 1 42,60 10/07/2024 1 42,20 0,00 10/07/2024 0,00 2 84,60 11/07/2024 1 42,20 0,00 12/07/2024 1 42,10 0,00 12/07/2024 0,00 1 42,10 15/07/2024 1 42,10 0,00 15/07/2024 0,00 1 42,10 16/07/2024 1 42,10 0,00 16/07/2024 0,00 1 42,10 17/07/2024 1 42,10 0,00 17/07/2024 0,00 1 42,10 18/07/2024 1 42,00 0,00 18/07/2024 0,00 1 42,00 19/07/2024 1 42,00 0,00 19/07/2024 0,00 1 42,00 22/07/2024 41 1689,90 0,00 22/07/2024 0,00 1 41,90 23/07/2024 1 41,20 0,00 23/07/2024 0,00 1 41,20 24/07/2024 6 243,40 0,00 24/07/2024 0,00 1 40,90 25/07/2024 1 41,00 0,00 25/07/2024 0,00 1 41,00 26/07/2024 1 41,00 0,00 26/07/2024 0,00 61 2507,10 29/07/2024 1 41,10 0,00 29/07/2024 0,00 1 41,10 30/07/2024 1 41,10 0,00 30/07/2024 0,00 1 41,10 31/07/2024 1 41,10 0,00 31/07/2024 0,00 76 3161,10 01/08/2024 0,00 0,00 01/08/2024 1 42,00 0,00 Date Nombre de titres Capitaux (EUR) Nombre de titres Capitaux (EUR) 01/08/2024 0,00 25 1059,60 02/08/2024 11 470,70 0,00 02/08/2024 0,00 45 1933,50 05/08/2024 11 468,50 0,00 05/08/2024 0,00 32 1377,20 06/08/2024 0,00 51 2192,80 07/08/2024 16 679,00 0,00 07/08/2024 0,00 24 1046,00 08/08/2024 6 259,60 0,00 08/08/2024 0,00 8 348,80 09/08/2024 1 43,60 0,00 09/08/2024 0,00 21 915,60 12/08/2024 1 43,70 0,00 13/08/2024 1 43,70 0,00 14/08/2024 6 261,70 0,00 15/08/2024 6 259,20 0,00 16/08/2024 26 1092,80 0,00 19/08/2024 1 41,20 0,00 19/08/2024 0,00 26 1091,20 20/08/2024 51 2096,10 0,00 20/08/2024 0,00 76 3192,00 21/08/2024 10 422,20 0,00 21/08/2024 0,00 1 42,40 22/08/2024 17 717,40 0,00 22/08/2024 0,00 1 42,20 23/08/2024 0,00 26 1102,00 26/08/2024 76 3177,40 0,00 26/08/2024 0,00 1 42,50 27/08/2024 0,00 26 1081,40 28/08/2024 52 2122,20 0,00 28/08/2024 0,00 1 41,60 29/08/2024 1 40,60 0,00 29/08/2024 0,00 1 40,60 30/08/2024 84 3276,00 0,00 30/08/2024 0,00 75 2970,00 02/09/2024 7 277,20 0,00 02/09/2024 0,00 24 960,00 03/09/2024 1 39,90 0,00 03/09/2024 0,00 2 80,00 04/09/2024 1 40,10 0,00 04/09/2024 0,00 1 40,10 05/09/2024 26 1040,00 0,00 05/09/2024 0,00 1 40,10 06/09/2024 15 600,20 0,00 06/09/2024 0,00 11 444,20 09/09/2024 12 476,40 0,00 09/09/2024 0,00 26 1040,00 10/09/2024 0,00 1 40,00 11/09/2024 1 40,10 0,00 12/09/2024 1 40,00 0,00 12/09/2024 0,00 1 40,00 Date Nombre de titres Capitaux (EUR) Nombre de titres Capitaux (EUR) 13/09/2024 1 40,30 0,00 13/09/2024 0,00 16 646,30 16/09/2024 26 1045,50 0,00 16/09/2024 0,00 36 1464,50 17/09/2024 0,00 6 242,00 18/09/2024 1 40,30 0,00 18/09/2024 0,00 36 1464,40 19/09/2024 26 1061,00 0,00 19/09/2024 0,00 1 41,00 20/09/2024 26 1060,80 0,00 23/09/2024 145 5684,00 0,00 23/09/2024 0,00 80 3128,00 24/09/2024 1 39,30 0,00 24/09/2024 0,00 91 3595,30 25/09/2024 11 427,70 0,00 25/09/2024 0,00 61 2394,70 26/09/2024 39 1504,80 0,00 26/09/2024 0,00 46 1776,60 27/09/2024 0,00 132 5204,00 30/09/2024 25 990,00 0,00 30/09/2024 0,00 179 7368,00 01/10/2024 0,00 26 1112,80 02/10/2024 26 1113,00 0,00 03/10/2024 51 2152,50 0,00 03/10/2024 0,00 1 42,50 04/10/2024 1 41,80 0,00 04/10/2024 0,00 26 1091,80 07/10/2024 26 1092,20 0,00 07/10/2024 0,00 1 42,20 08/10/2024 1 42,00 0,00 08/10/2024 0,00 26 1102,00 09/10/2024 28 1172,40 0,00 09/10/2024 0,00 8 337,80 10/10/2024 1 42,20 0,00 10/10/2024 0,00 10 422,00 11/10/2024 36 1508,00 0,00 14/10/2024 6 249,00 0,00 14/10/2024 0,00 26 1086,60 15/10/2024 26 1081,90 0,00 15/10/2024 0,00 26 1086,90 16/10/2024 1 42,00 0,00 16/10/2024 0,00 1 42,00 17/10/2024 1 41,80 0,00 17/10/2024 0,00 1 41,80 18/10/2024 0,00 1 41,80 21/10/2024 0,00 79 3377,20 22/10/2024 1 43,20 0,00 22/10/2024 0,00 28 1210,80 23/10/2024 0,00 89 3938,80 24/10/2024 101 4424,80 0,00 24/10/2024 0,00 1 44,80 Date Nombre de titres Capitaux (EUR) Nombre de titres Capitaux (EUR) 25/10/2024 51 2162,40 0,00 28/10/2024 51 2152,80 0,00 28/10/2024 0,00 1 42,80 29/10/2024 126 5121,00 0,00 29/10/2024 0,00 75 3060,00 30/10/2024 1 40,50 0,00 30/10/2024 0,00 26 1060,50 31/10/2024 51 2040,00 0,00 31/10/2024 0,00 80 3208,00 01/11/2024 1 40,00 0,00 01/11/2024 0,00 1 40,00 04/11/2024 1 40,00 0,00 04/11/2024 0,00 1 40,00 05/11/2024 26 1040,00 0,00 05/11/2024 0,00 26 1053,00 06/11/2024 0,00 23 928,80 07/11/2024 26 1040,40 0,00 07/11/2024 0,00 4 161,60 08/11/2024 1 40,30 0,00 08/11/2024 0,00 1 40,30 11/11/2024 5 200,20 0,00 11/11/2024 0,00 1 40,30 12/11/2024 72 2890,30 0,00 12/11/2024 0,00 51 2070,30 13/11/2024 0,00 1 40,00 14/11/2024 0,00 1 40,00 15/11/2024 0,00 1 40,00 18/11/2024 26 1040,00 0,00 18/11/2024 0,00 1 40,00 19/11/2024 1 40,00 0,00 19/11/2024 0,00 1 40,00 20/11/2024 0,00 13 524,80 21/11/2024 1 40,40 0,00 21/11/2024 0,00 14 565,60 22/11/2024 1 40,40 0,00 22/11/2024 0,00 1 40,40 26/11/2024 0,00 11 448,80 27/11/2024 5 202,40 0,00 27/11/2024 0,00 3 122,40 28/11/2024 22 888,80 0,00 28/11/2024 0,00 1 40,40 29/11/2024 1 40,30 0,00 29/11/2024 0,00 8 320,30 02/12/2024 26 1040,00 0,00 02/12/2024 0,00 1 40,00 03/12/2024 1 40,00 0,00 03/12/2024 0,00 1 40,00 04/12/2024 76 3007,30 0,00 05/12/2024 65 2532,70 0,00 05/12/2024 0,00 3 117,90 06/12/2024 121 4632,80 0,00 Date Nombre de titres Capitaux (EUR) Nombre de titres Capitaux (EUR) 06/12/2024 0,00 81 3099,30 09/12/2024 51 1948,00 0,00 09/12/2024 0,00 76 2928,30 10/12/2024 1 38,70 0,00 10/12/2024 0,00 1 38,70 11/12/2024 76 2898,70 0,00 11/12/2024 0,00 26 998,70 12/12/2024 1 38,00 0,00 12/12/2024 0,00 1 38,00 13/12/2024 51 1948,00 0,00 13/12/2024 0,00 51 1963,60 16/12/2024 26 988,30 0,00 17/12/2024 0,00 16 610,00 18/12/2024 0,00 26 993,20 19/12/2024 26 988,00 0,00 19/12/2024 0,00 11 422,00 20/12/2024 26 988,00 0,00 20/12/2024 0,00 11 422,00 23/12/2024 1 38,00 0,00 23/12/2024 0,00 1 38,00 24/12/2024 1 38,40 0,00 24/12/2024 0,00 2 76,80 27/12/2024 26 988,30 0,00 27/12/2024 0,00 25 959,90 30/12/2024 0,00 26 998,00 31/12/2024 0,00 26 1008,50

