PAREF : Le Groupe PAREF entre dans les indices CAC Small, CAC Small et Mid et CAC All-Tradable

Suite à l'avis du Conseil Scientifique d'Euronext Paris, le Groupe PAREF va intégrer les indices CAC Small, CAC Mid & Small ainsi que CAC All-Tradable. La date de prise d'effet est le 18 mars 2022.

Cette nouvelle vient ponctuer la première étape du chemin de transformation et de croissance pris par le Groupe PAREF sur les 4 dernières années et confirmer les orientations prises par le management. La société, tournée vers une croissance pérenne et durable, et maintenant assise sur un modèle diversifié, vient de proposer le dividende le plus élevé historiquement.

" L'entrée dans les indices CAC Small, CAC Small & Mid et CAC All-Tradable va permettre au Groupe PAREF de mieux figurer sur le radar des investisseurs Small & Mid Cap, ce qui rejoint un des objectifs que nous nous sommes donnés cette année d'aller à la rencontre d'un nombre grandissant d'investisseurs ; ils seront confortés par Euronext qui a examiné la liquidité et la capitalisation de notre titre, " déclare Magali Volet, directrice financière du Groupe PAREF.

" Notre modèle financier stable et bien orienté, l'expansion de l'empreinte du Groupe en Europe est de nature à convaincre un nombre croissant d'investisseurs et de renforcer notre connexion avec les marchés financiers ," conclut Antoine Castro, directeur général du Groupe PAREF.

Agenda financier

19 mai 2022 : Assemblée générale

A propos du Groupe PAREF

PAREF est une société foncière cotée sur Euronext, qui gère 2,4 Md€ d'actifs en Europe, pour le compte de tiers au travers de PAREF Gestion, société de gestion agréée par l'AMF et PAREF Investment Management.

PAREF est une foncière SIIC, cotée sur le compartiment C de Euronext Paris - FR0010263202.

