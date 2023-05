PAREF : Le Groupe PAREF dévoile le projet de restructuration de son actif de bureaux parisien Léon Frot

Le Groupe PAREF annonce le lancement des travaux de restructuration et de surélévation de son actif parisien situé rue Léon Frot (dans le 11 ème arrondissement). Construit dans les années 80, l'immeuble a été acquis en 2016 par la foncière cotée du Groupe dans le cadre d'un appel d'offres remporté auprès de la ville de Paris.

Après une période d'exploitation locative du site, les équipes de PAREF ont entrepris des études approfondies avec pour but de repositionner cet actif immobilier qui ne répondait plus aux besoins et aux normes actuels en termes de confort, de performances énergétiques et de qualité environnementale.

Cet immeuble de 5 étages situé dans un quartier Faubourg du 11ème arrondissement, à quelques mètres du métro, développe actuellement près de 2000 m² de bureaux et commerces. Ces derniers mois, l'immeuble a été entièrement curé et désamianté afin de préparer le gros œuvre.

L'opération de réhabilitation a été imaginée avec le concours de l'agence d'architecture SK & Associés. Elle prévoit la surélévation de l'immeuble avec la construction de deux étages supplémentaires, l'avancement de la façade sur rue, le remplacement intégral des façades et la valorisation des locaux en sous-sol en surface commerciale. A terme, l'immeuble développera près de 2 900 m², dont environ 2 300 m² de bureaux et près de 600 m² de commerces.

Le projet comprend en outre la requalification des espaces extérieurs existants, la création de terrasses et d'une toiture végétalisées. Ces nombreux espaces extérieurs offriront aux occupants la possibilité de profiter d'une végétation locale et endémique, tout en créant des espaces de détente et de respiration.

« Nous sommes fiers de pouvoir démontrer une nouvelle fois la capacité du Groupe PAREF dans la conduite d'un tel projet de restructuration, qui s'inscrit pleinement dans notre stratégie ESG. Les futurs occupants pourront profiter d'un immeuble à taille humaine offrant un environnement de travail de grande qualité. » Sophie XIANYU , Directrice des Opérations du Groupe PAREF.

Engagé dans une démarche environnementale forte, PAREF vient d'obtenir le label WIREDSCORE niveau Gold en avril 2023 pour cet immeuble. Le bâtiment vise également les certifications BREEAM RFO niveau Very Good et HQE Bâtiment Durable niveau Très performant.

La société GA rénovation a été retenue, à l'issue d'un appel d'offres, en tant qu'entreprise générale pour mener à bien les travaux. La livraison est attendue à l'été 2024.

Agenda financier

27 juillet 2023 : Résultats semestriels

26 octobre 2023 : Informations financières au 30 septembre 2023

A propos du Groupe PAREF

PAREF est un acteur européen de référence dans la gestion immobilière, actif depuis plus de 30 ans ayant pour objectif de devenir un des leaders de la place en gestion immobilière en s'appuyant sur un savoir-faire reconnu.

Aujourd'hui, le Groupe opère en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse et intervient sur toute la chaine de valeur des métiers de l'investissement immobilier : investissement, gestion de fonds, gestion de projets de rénovation et de développement, gestion d'actifs, gestion locative. Cette couverture à 360° lui permet de proposer des services intégrés et sur-mesure aux investisseurs institutionnels et particuliers.

Engagé, le Groupe a pour ambition de contribuer à créer davantage de valeur et de croissance durable et a inscrit les enjeux RSE au cœur de sa stratégie.

Au 31 décembre 2022, le Groupe PAREF gère plus de 3 milliards d'euros d'actifs.

PAREF est une société foncière SIIC, cotée sur le compartiment C de Euronext Paris - FR0010263202 – PAR.

Plus d'informations sur www.paref.com

Contacts Presse

PAREF

Raphaëlle Chevignard

+33(6) 16 65 56 36

raphaelle.chevignard@paref.com Citigate Dewe Rogerson

Yoann Besse / Marlène Brisset

06 63 03 84 91 / 06 59 42 29 35

Paref@citigatedewerogerson.com

